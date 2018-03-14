Казахстанская велокоманда выиграла итоговую классификацию в итальянской многодневной гонке

Гонщики “Астаны”. Фото с официального сайта команды

Казахстанская велокоманда «Астана» выиграла итоговую классификацию итальянской многодневной гонки «Тиррено-Адриатико», сообщает официальный сайт президентского спортивного клуба (ПСК) «Астана».

В итоговой классификации казахстанцы оказались первыми с результатом 76:02:04. Вторыми стали гонщики из команды Team Sky с отставанием в 39 секунд, третью позицию заняла команда Bahrain-Merida (+43).

Финальный этап «Тиррено-Адриатико» прошел в Сан Бенедетто дель Тронто на побережье Адриатического моря. Скоростную десятикилометровую гонку выиграл австралиец Роан Деннис. Второе место занял голландец Йос Ван Эмден, третьим стал испанец Джонатан Кастровьехо. Алексей Луценко, показал лучший финиш из состава «Астаны», заняв 31-е место.

Итоговую классификацию выиграл польский гонщик Михал Квятковски. Вторым финишировал итальянец Дамиано Карузо, британец Герант Томас - третий. Алексей Луценко в общем зачете стал 15-м, еще один представитель «Астаны» испанец Мигель Анхель Лопес – 16-м.

«Несмотря на то, что мы не смогли добиться результата на отдельном этапе и в личном зачете, думаю, что как команда, мы провели очень хорошую гонку. Был выполнен большой объем работы на «Тиррено-Адриатико», это поможет нам на пути к первой большой цели сезона – «Джиро д’Италия». Финальная победа в командной классификации – это очень хороший результат, который показывает, что мы на правильном пути. Теперь все внимание на большой классический сезон, который начнется уже в эту субботу с «Милан – Сан Ремо», - сказал спортивный директор Александр Шефер.

14 марта был объявлен состав «Астаны» на гонку «Милан – Сан-Ремо». Цвета команды будут защищать Магнус Корт, Омар Фраиле, Оскар Гатто, Алексей Луценко, Луис Леон Санчес, Михаэль Вальгрен и Давиде Виллелья.

В феврале этого года генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров рассказал о «критической ситуации» в велокоманде и жаловался на плохое финансирование.

Ранее сообщалось, что президентский спортивный клуб «Астана» приостановил сотрудничество с раллийной командой. Президент хоккейного клуба «Барыс», который также входил в структуру ПСК, Аскар Шопобаев заявил, что у клуба будет новый попечительский совет и новая структура финансирования.