Боевики ИГ начали вербовать женщин в афганской провинции Джаузджан

Сторонницы ИГ. Кадр телеканала CNN

(запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)

В афганской провинции Джаузджан (граничит с Туркменией) боевики так называемого «Исламского государства»приступили к вербовке и военной подготовке молодых женщин из числа местных жительниц. Об этом «Фергане» сообщил начальник полиции провинциального района Дарзаб Аманулла и подтвердили в администрации Джаузджана. По словам Амануллы, инструкторы ИГ по обучению местных жителей в районе Дарзаб уже в течение нескольких дней, помимо подготовки местной молодежи, ведут инструктаж молодых женщин.

«Они обучают две группы по 60 женщин. По нашим данным, их военной подготовкой занимаются 20 иностранных инструкторов, которые несколько дней назад прибыли в Дарзаб из восточной провинции Нангархар. Тренировки проводятся дважды в неделю. В остальные дни женщинам даются для изучения пособия, в которых объясняются правила поведения женщин в соответствии с представлениями ИГ», — сказал чиновник. В местной полиции утверждают, что новоприбывшие инструкторы являются специалистами в области изготовления и использования различных видов самодельных взрывных устройств (СВУ).

Пресс-секретарь губернатора провинции Мухаммад Реза Гафури в этой связи высказал опасение, что положение в районе Дарзаб становится угрожающим. «За исключением территории, где расположены административные учреждения района, Дарзаб фактически находится в руках ИГ. Боевики-иностранцы, которые там заправляют, за последнее время смогли завербовать и обучить значительное число молодых людей, а теперь расширяют группировку за счет женщин», — сказал Мухаммад Реза Гафури.

Начальник службы безопасности управления полиции Джаузджана генерал Абдул Хафиз, сообщил «Фергане», что в течение последних 5-6 дней ИГ в этой провинции получило подкрепление из опытных боевиков, прибывших из Нангархара. «По полученным нами данным, среди них есть военные инструкторы-женщины. Они ведут не только боевую подготовку, но и активную агитацию, распространяют литературу ИГ в провинции, особенно в районах Дарзаб и Куш-Тапа. Эти женщины-боевики осуществляют вербовку и подготовку малолетних, с помощью которых ИГ добывает разведывательную информацию перед нападениями на правительственные объекты», — уточнил офицер службы безопасности. По данным властей провинции, число таких женщин-инструкторов, прибывших к игиловцам, достигает 20-ти.

Одна из работниц больницы города Шибергана (центр провинции Джаузджан) рассказала, что стала свидетельницей того, как в медучреждени под видом больных появились женщины, которые вели агитацию в пользу ИГ и старались уговорить медперсонал и пациенток посетить выступления «учителей-женщин», которые расскажут о «правильном образе жизни». При этом предлагалось даже оплатить транспортные расходы тем, кто согласится поехать на «лекцию» в Дарзаб (район Дарзаб находится на расстоянии более 100 км от города Шибергана). По словам собеседницы «Ферганы», пропагандистки ведут себя активно и общаются на дари и узбекском языках, на которых в основном говорят жители Джаузджана.