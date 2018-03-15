Боевики ИГ начали вербовать женщин в афганской провинции Джаузджан
«Они обучают две группы по 60 женщин. По нашим данным, их военной подготовкой занимаются 20 иностранных инструкторов, которые несколько дней назад прибыли в Дарзаб из восточной провинции Нангархар. Тренировки проводятся дважды в неделю. В остальные дни женщинам даются для изучения пособия, в которых объясняются правила поведения женщин в соответствии с представлениями ИГ», — сказал чиновник. В местной полиции утверждают, что новоприбывшие инструкторы являются специалистами в области изготовления и использования различных видов самодельных взрывных устройств (СВУ).
Пресс-секретарь губернатора провинции Мухаммад Реза Гафури в этой связи высказал опасение, что положение в районе Дарзаб становится угрожающим. «За исключением территории, где расположены административные учреждения района, Дарзаб фактически находится в руках ИГ. Боевики-иностранцы, которые там заправляют, за последнее время смогли завербовать и обучить значительное число молодых людей, а теперь расширяют группировку за счет женщин», — сказал Мухаммад Реза Гафури.
Начальник службы безопасности управления полиции Джаузджана генерал Абдул Хафиз, сообщил «Фергане», что в течение последних 5-6 дней ИГ в этой провинции получило подкрепление из опытных боевиков, прибывших из Нангархара. «По полученным нами данным, среди них есть военные инструкторы-женщины. Они ведут не только боевую подготовку, но и активную агитацию, распространяют литературу ИГ в провинции, особенно в районах Дарзаб и Куш-Тапа. Эти женщины-боевики осуществляют вербовку и подготовку малолетних, с помощью которых ИГ добывает разведывательную информацию перед нападениями на правительственные объекты», — уточнил офицер службы безопасности. По данным властей провинции, число таких женщин-инструкторов, прибывших к игиловцам, достигает 20-ти.
Одна из работниц больницы города Шибергана (центр провинции Джаузджан) рассказала, что стала свидетельницей того, как в медучреждени под видом больных появились женщины, которые вели агитацию в пользу ИГ и старались уговорить медперсонал и пациенток посетить выступления «учителей-женщин», которые расскажут о «правильном образе жизни». При этом предлагалось даже оплатить транспортные расходы тем, кто согласится поехать на «лекцию» в Дарзаб (район Дарзаб находится на расстоянии более 100 км от города Шибергана). По словам собеседницы «Ферганы», пропагандистки ведут себя активно и общаются на дари и узбекском языках, на которых в основном говорят жители Джаузджана.