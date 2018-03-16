В магазинах Ашхабада начали продавать просроченные продукты

Очередь у продуктового магазина. Фото издания «Хроника Туркменистана»

В магазинах Ашхабада все чаще стали попадаться молочные продукты и колбасные изделия, просроченные на несколько дней. Об этом 15 марта сообщило радио «Азатлык»

Корреспонденты «Азатлык» свидетельствуют, что в последнее время на прилавках магазинов Ашхабада начали также появляться продукты, на которых вообще не обозначен срок годности.

По оценкам аналитиков, Туркменистан сейчас переживает крупнейший экономический кризис за последние 25 лет. С декабря 2017 года в стране наблюдается дефицит муки и подорожание остальных продуктов питания. Цена хлеба и молочных продуктов за несколько месяцев выросла более чем вдвое. В феврале были введены лимиты на отпуск ряда продуктов — в государственных магазинах отпускается не более 1 килограмма муки и 0,5 килограмма сахара в одни руки.

В Ашхабаде ситуация до недавних пор выглядела лучше, чем в провинции. Но в последние дни и жители столицы начали сталкиваться с дефицитом — в частности,растительного масла.

Одновременно растут цены на транспорт, коммунальные и медицинские услуги. Упразднены несколько государственных ведомств, в учреждениях проводится сокращение штатов, уменьшается зарплата и отменяются льготы. При этом власти Туркменистана не признают наличие проблемы. В репортажах официального телевидения говорится, что в стране наблюдается продовольственное изобилие. В телесюжетах демонстрируются переполненные склады и прилавки.

Основными причинами кризиса эксперты считают неурожай пшеницы и нехватку валюты, на которую можно было бы закупать продовольствие за границей. В июле 2017 года после завершения жатвы президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что за этот сезон было собрано «чуть более миллиона тонн пшеницы» (вместо запланированных 1,6 миллиона тонн). Впрочем, 9 марта 2018 года Бердымухамедов привел уже другие данные — он заявил, что в прошлом году в стране собрали «свыше полутора миллиона тонн пшеницы».