Узбекистан и США договорились вместе бороться с подделкой валюты и банковским мошенничеством

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана. Фото с официального сайта

Секретная служба США начала сотрудничать с Генеральной прокуратурой Узбекистана в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями, сообщили «Фергане» в посольстве США в Ташкенте.

Меморандум о совместных действиях подписали 15 марта в Ташкенте постоянный представитель Секретной службы США Дениз Фейднер и начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генпрокуратуре Узбекистана Акмалхуджа Мавлонов.

Сотрудничество предполагает обмен информацией о финансовых расследованиях, опытом и техническими разработками в сфере расследования валютных преступлений. Планируются встречи рабочих групп или другие совещания, в которых заинтересованы обе стороны.

«Валютные и финансовые преступления являются глобальной угрозой возрастающей сложности. Прочный заслон на пути такого рода преступлений - это ключевой способ борьбы с транснациональными преступными организациями. Крайне важно, чтобы сотрудники Секретной службы и правоохранительных органов помогали друг другу по всему миру, поэтому мы хотим тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой здесь, в Узбекистане», – сказала Дениз Фейднер.

Секретная служба США была создана более 150 лет назад для выявления и предотвращения случаев подделки американской валюты. Сейчас она расследует подделку валюты, банковское мошенничество, мошенничество с использованием почты и современных средств связи, а также киберпреступления, связанные с финансами.

С сентября 2017 года в Узбекистане началась валютная либерализация, а в марте 2018 коммерческие банки получили право принимать наличные деньги в любой иностранной валюте на свое усмотрение. До 1 апреля 2018 года должен быть разработан и внедрен новый механизм снятия наличных средств в иностранной валюте с банковских карт международных платежных систем.