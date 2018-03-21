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Новости Центральной Азии

Ташкентские милиционеры нашли родных потерявшего память россиянина

21.03.2018 12:37 msk, Фергана

Россия Узбекистан Общество

Дмитрий Питько. Фото из Facebook Розы Фахретдиновой
Сотрудники ташкентской милиции разыскали родственников потерявшего память россиянина Дмитрия Питько, информация о котором распространилась в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУВД.

В последние годы Дмитрий жил на улице, в районе ташкентского аэропорта. Его историю на своей странице в Facebook 12 марта опубликовала пользователь Роза Фахретдинова. Этой записью на момент написания материала поделились свыше 27 тысяч человек. В ней указано, что в начале марта к Дмитрию частично вернулась память, он попросил листок бумаги и записал данные своего отца, Сергея Питько.

Ташкентские милиционеры связались с ним и рассказали о сыне. Питько-старший признался, что давно искал его, обращался в передачу «Жди меня», но результатов это не принесло. Он пояснил также, что в начале 90-х годов вместе с супругой, сыном и дочерью Катариной перебрался из Узбекистана в Россию на постоянное место жительства. Вскоре супруги развелись. Сергей остался в Оренбургской области, а его бывшая жена вернулась в Ташкент. После окончания школы в 1994 году Дмитрий уехал к матери (которая вскоре умерла), с отцом они больше не виделись.

Со слов Сергея Питько, он «счастлив слышать, что Дима жив, и с нетерпением ждет его». Сотрудникам ташкентской милиции удалось также найти сестру потерявшего память россиянина, которая в настоящее время живет в Южной Корее.

Поиски самого Дмитрия, о котором было известно лишь, что он живет «в районе международного аэропорта имени Ислама Каримова», заняли три дня. Милиционеры проверили десятки махаллей и опросили сотни людей. Наконец, Дмитрия по фотографии узнали владелец придорожного кафе Эдуард Чуляков и его супруга Лада. Как выяснилось, они на протяжении многих лет помогали потерявшему память россиянину – кормили и одевали его. Поиски родственников Дмитрия инициировала сотрудница кафе. Она выложила пост с его фотографией в группу «Жди меня», откуда его взяла Роза Фахретдинова.

В ближайшее время – после того, как будут готовы документы для возвращения Дмитрия в Россию – его отправят к отцу.

В социальных сетях существуют десятки групп, участники которых ищут своих друзей и родных. Оперативники во многих странах, в том числе и в Центральной Азии, нередко обращают внимание на резонансные истории. Передача «Жди меня», которая транслируется на российском телевидении уже более 20 лет, считается «народной» службой поиска людей.

Международное информационное агентство «Фергана»

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