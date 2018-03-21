В Кабуле смертник подорвал себя возле шиитской святыни во время празднования Навруза

Оцепление в районе взрыва в Кабуле. Кадр TOLOnews

В центре Кабула в среду, 21 марта, во время празднования Навруза недалеко от Кабульского университета и больницы Алиабад прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал Al Jazeera . По данным министерства здравоохранения, 29 человек погибли и 52 ранены, передает Tolo News

Представитель МВД Афганистана сообщил Reuters, что террорист-смертник взорвал себя возле шиитской святыни на западе Кабула, где жители столицы собрались для празднования Навруза.

Взрыв произошел примерно в середине дня. Кабульский специалист по национальной безопасности Хабиб Вардак отметил в комментарии Al Jazeera, что время и место атаки были выбраны не случайно: «Для нас это национальный праздник, многие люди собираются в разных местах города, и это было одним из тех, где люди праздновали (персидский) новый год».

Начальник полиции Кабула Дауд Амин сообщил, что правоохранители получили информацию об угрозе теракта во время этого праздника и усилили безопасность в этом районе, но смертник привел в действие взрывные устройства в некотором отдалении от места празднования.

В первых сообщениях говорилось о восьми погибших и 20 раненых, причем уточнялось, что большинство жертв - мирные жители, затем в МВД Афганистана назвали другие цифры: 26 погибших, 18 раненых, потом число жертв снова выросло.

Представители запрещенного на территории России движения «Талибан» опровергли причастность к взрыву. Позже ответственность за взрыв взяло на себя ИГ запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ , передает SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом джихадистских сайтов.

С начала 2018 года в Кабуле в результате терактов погибли более 200 человек.