Сборная Казахстана по футболу уступила Болгарии на последних минутах

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Национальная команда Казахстана во втором матче под руководством Стонимира Стойлова уступила в товарищеской встрече сборной Болгарии 1:2, сообщает Soccerway

Новый тренер сборной Казахстана болгарин Станимир Стойлов, похоже, определился с основным составом и тактикой команды. По сравнению с предыдущим матчем против сборной Венгрии, которую казахстанцы выиграли 3:2, в составе произошло лишь два изменения – вместо вратаря Владимира Постникова вышел Ненад Эрич, да место центрального защитника, застолбленное Дмитрием Шомко, занял Абзал Бейсебеков.

Второй матч подряд с первых минут вышел Еркебулан Сейдахмет, на которого возлагают надежды казахстанские болельщики и забивший победный мяч в ворота венгров. При Стойлове казахстанцы играют по схеме 4-3-3, в зависимости от целей, трансформирующуюся в 4-3-2-1 или 4-3-1-2.

Первый тайм ничем особенным не выделился. Даже реализованный болгарином Ивелином Поповым пенальти в середине тайма не изменил скорости игры. Ярко выраженный комбинационный футбол в исполнении обеих команд разбивался об аккуратные редуты в опорной зоне и линии обороны. Болгар счет вполне устраивал, они достаточно мало забивают – в отборочном цикле Чемпионата мира на их счету десять мячей в десяти матчах, пять из которых в ворота Люксембурга.

Во втором тайме болгары опустили линию обороны, возможно, под давлением казахстанцев, которые начали играть быстрее и атаковать больше. Спустя десять минут после начала второй половины встречи вышедший после перерыва Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет. Казахстанцы решили не останавливаться и держали высокий темп до конца матча, болгары заняли выжидательную позицию, которая принесла результат на последней добавленной минуте встречи: Николай Бодуров замкнул подачу со штрафного удара.

Первые официальные матчи ожидают Станимира Стойлова и сборную Казахстана в сентябре 2018 года. Казахстанцы попробуют пробиться на Чемпионат Европы через новый турнир – Лигу наций. Соперниками Казахстана за путевку на континентальные соревнования будут Латвия, Грузия и Андорра. Эти сборные также провели товарищеские встречи: Грузия обыграла Литву 4:0; Латвия сыграла вничью с Фарерскими островами 1:1 и уступила Гибралтару – 0:1; Андорра проиграла Лихтенштейну 0:1.

Следует отметить, что сборная Казахстана находится в рейтинге ФИФА на 136 месте, сборная Болгарии – на 40.

Также товарищескую встречу в Фергане при 17 тысячах зрителей провела молодежная сборная Узбекистана. Второй раз за четыре дня футболистам Равшана Хайдарова противостояли сверстники из Кении. В первой игре узбекистанцы уступил 1:2, на этот раз дело окончилось победой хозяев. Узбекистанцы довольно много, но сумбурно атаковали, а единственный мяч залетел в ворота кенийцев лишь на 97-й минуте встречи, гол забил Достон Турсунов.