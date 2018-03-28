Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Китай с секретным визитом

Ким Чен Ын. Фото KCNA

Как сообщает агентство «Синьхуа», с 25 по 28 марта глава КНДР Ким Чен Ын находился в Китае с неофициальным визитом. Это был его первый визит в Китай и вообще первый зарубежный визит после назначения его в декабре 2011 года Верховным главнокомандующим Корейской народной армии и Председателем ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу приехали в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Несмотря на негосударственный статус визита, он проходил в обстановке секретности. О том, что северокорейский лидер находится в Китае, даже президенту США руководство КНР сообщило только во вторник, 27 марта. Тогда же американцам было «передано личное обращение президента Си президенту Трампу, которое было доставлено Трампу» – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Узнав о визите Ким Чен Ына, Сеул и Токио потребовали у Пекина объяснений.

Согласно агентству Синьхуа, встреча двух лидеров была чрезвычайно теплой и дружественной. Главной темой стал вопрос денуклеаризации корейского полуострова. Ким Чен Ын полагает, что ситуация в этом регионе начала улучшаться благодаря мирным инициативам Северной Кореи.



Ким Чен Ыну демонстрируют бронированный поезд. Кадр государственного телевидения КНДР



Ситуацию комментирует эксперт «Ферганы» Алексей Винокуров.

«Визит Ким Чен Ына в Китай – это сенсация, которую можно было предсказать. Северокорейская ядерная программа в последнее время продвинулась так далеко, что представляет уже реальную опасность не только для ближайших соседей вроде Сеула и Токио, но и для США. Воцарение Ким Чен Ына в 2011 году Запад поначалу принял с энтузиазмом. Сын Ким Ир Сена учился в Швейцарии и любил «Кока-колу», а, значит, по мнению некоторых аналитиков, просто не мог быть плохим человеком. Многие надеялись, что с его приходом к власти в Северной Корее начнется демократизация, его даже называли «корейским Горбачевым».

Однако выученик швейцарской демократии оказался на практике диктатором еще более крутым, чем его отец и дед. Он ужесточил режим до крайности. При нем расстреляли несколько высших руководителей КНДР. В том числе по обвинению в государственной измене был казнен и его собственный дядя Чан Сон Тхэк и все его родственники. Во внешней политике Ким также особой деликатностью не отличался: вопреки резолюциям Совбеза, проводил ядерные и ракетные испытания, неоднократно угрожал превентивным ударом США, Японии и Южной Корее, с которой даже разорвал договор о ненападении. Президент Путин оценил своего корейского коллегу по достоинству, уже в 2018 году назвав его «абсолютно грамотным и зрелым политиком».

Так или иначе, за время своего правления Ким Чен Ын ухитрился испортить отношения не только со всем миром, но даже с Москвой и Пекином, которые традиционно его прикрывали, но в 2017 году все-таки присоединились к международным санкциям. И хотя тот же Путин считает, что ради реализации ядерной программы народ КНДР готов есть траву, на практике дело обстоит несколько сложнее. Тем более что нынешние санкции в отношении КНДР по-настоящему суровы. После того, как к ним присоединились Россия и Китай, они стали оказывать влияние даже на благополучие корейской политической элиты.

Неизвестно, что было бы с Северной Кореей дальше и на что бы пришлось пойти Ким Чен Ыну – не бросать же, в самом деле, ядерную бомбу в Америку. Однако тут очень вовремя подоспела торговая война между США и Китаем. Выпад Трампа председатель Си принял очень болезненно. А поскольку к голосу китайского разума американский президент не прислушался, председатель Си, очевидно, решил вытащить из рукава северокорейского туза, он же – «блистательный товарищ» Ким Чен Ын. Который, надо сказать, с удовольствием оттуда вытащился, ожидая взамен от Поднебесной всяческих льгот и преференций.



Ким Чен Ына встречают в Китае. Фото KCNA



Насколько важной оказалось встреча и для китайцев, и для корейцев, можно судить хотя бы по тому, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за всю его политическую карьеру.

Приглашение северокорейского лидера в КНР – событие крайне неприятное и для США, и для всего мирового сообщества. Хотя, согласно китайской привычке, все это подается под соусом борьбы за мир и денуклеаризацию корейского полуострова, однако всем понятно, что речь все-таки идет о некотором шантаже. «Не хотели по-хорошему иметь дело с нами, так вот вам Ким Чен Ын», – как бы говорят китайцы Америке.

О том, что Китай настроен серьезно, свидетельствует тот факт, что Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера приехать снова, и сам обещал приехать в КНДР с ответным визитом.

Если с подачи председателя Си проблема Ким Чен Ына перейдет из хронической стадии в острую, последствия это может иметь самые печальные. Нынешний американский президент, как известно, большим терпением не отличается. Не исключено, что Трамп захочет ударить по Северной Корее превентивно – и уже не так важно, будет ли этот удар обычным или, как предполагают некоторые, ядерным. Тем более что в окружении Трампа есть люди, которые с удовольствием поддержат военное решение вопроса. Например, советник президента по национальной безопасности США Джон Болтон.

В этой ситуации многомудрая политика китайцев, вечно плетущих сложную интригу, может обернуться против них самих. Китайские обыкновения, вполне нормальные с их собственной точки зрения, кажутся западному человеку нечестными и вероломными и вызывают с его стороны неприятие и возмущение. Понятно, что сейчас не время опиумных войн и вводить в Пекин войска НАТО никто не станет. Однако одного неосторожного движения со стороны разъяренного Трампа будет достаточно, чтобы все в регионе пошло кувырком».