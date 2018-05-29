В Таджикистане родители попросили дочь президента вернуть каникулы школьникам

Эмомали Рахмон выступает перед школьниками. Фото пресс-службы президента Таджикистана

Родители таджикистанских школьников обратились к главе исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон с петицией о том, чтобы их детям вернули весенние и осенние каникулы. Кроме того, родители хотят продления летних каникул и существенного сокращения зимних, сообщает «Азия-плюс»

Решение составить петицию родители школьников приняли после того, как в сообществе Tajik Mama в социальной сети Facebook сотни одобрительных комментариев вызвало мнение одной из мам, раскритиковавшей нынешний порядок школьных каникул.

«Хотелось бы вам, чтобы ваши дети вернулись к тому графику, который был у нас с вами прежде? К каникулам после каждой четверти и к последнему звонку 25 мая, как у всех нормальных людей? Я не имею в виду помпезные празднества 25 мая, с выпускными и т.д. Господь с ними, лично мне бы хотелось, чтоб у моего ребенка лето начиналось с каникул. А в нынешней ситуации получается, что дети учатся до десятых чисел июня, а потом еще и экзамены у них. Ну ненормально это! Уважаемые родители, давайте делать что-то уже? Давайте писать во все инстанции, чтоб детям вернули график нормальный! Ведь это наши с вами дети!», - выразила свое недовольство женщина, подписавшаяся как Kamilla Cherry.

Нынешняя система школьных каникул действует в Таджикистане с октября 2010 года. Тогда власти страны увеличили школьникам зимние каникулы до целого месяца. Свое решение объяснили энергокризисом, когда большинство школ не отапливались, а в республике был введен жесткий энерголимит. При этом школьников лишили осенних и весенних каникул, чтобы компенсировать январский отдых. В октябре 2011 года министерство образования объявило, что осенние и весенние каникулы школьникам вернут. Через месяц ведомство уточнило, что отдыхать весной и осенью будет только начальная школа, но в 2012-м отдых в межсезонье упразднили и для младших классов. С 2015 года весной и осенью в Таджикистане отдыхают только первоклашки.

Отмену межсезонных каникул тяжело переживали и сами школьники, и их родители, и учителя. Как отмечают эксперты, из-за различных нововведений в школах отмечается падение уровня знаний. Это, в частности, засвидетельствовал пилотный проект Национального центра тестирования, проведенный осенью прошлого года. Тогда экзамены провалили 80% учащихся, принявших участие в эксперименте.

Отметим, что в июле прошлого года таджикистанский министр образования Нуриддин Саид заявил, что школьникам межсезонные каникулы не вернут. Это решение чиновник мотивировал достаточно просто: «Нам, ученым, видней».