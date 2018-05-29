Стюардессы «Узбекистон хаво йуллари» победили в двух номинациях международного конкурса Sky Service-2018

Бортпроводницы “Авиалиний Узбекистана”. Фото пресс-службы компании

Команда бортпроводников авиакомпании «Узбекские авиалинии» («Узбекистон хаво йуллари») выиграла два кубка – «Команда года» и «Лучший бортпроводник года» – на ежегодном профессиональном конкурсе Sky Service–2018. Награждение прошло в рамках III Международного форума Sky Service 15-16 мая в Москве.

Национальный перевозчик делегировал для участия в конкурсе команду бортпроводников, в которую вошли Дильноза Абдуллаева, Наталья Ким, Вилена Роднова и Рано Бабабекова. Команду возглавляла бортпроводник-инструктор Эльвина Кайбулаева, которая, как писал журнал Uzbekistan Airway, в 2017 году в составе команды завоевала золотую медаль в международном конкурсе Sky Service в номинации «Увеличение объема продаж путем оповещения пассажиров».

Оценки сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации производились в трех сферах: кулинарная премия Sky Delight Awards 2018, туристическая Sky Travel Awards 2018 и премия в области предоставления бортового сервиса бортпроводниками ISPY Awards 2018. За последнюю боролись 19 команд, в том числе команды ведущих авиакомпаний России и СНГ: «Аэрофлот», «Уральские Авиалинии», «Россия»; SCAT, Georgian Airlines, AirBaltic, а также Philippine Airlines.

В московском Гостином дворе собрались представители ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, поставщики бортового питания и сервисов, в конкурсе приняли участие порядка 40 авиакомпаний и более 50 компаний-экспонентов. Форум посетило около двух тысяч человек.

Бортпроводниц «Узбекских авиалиний» набирают из девушек от 18 до 25 лет. Особые требования при этом предъявляются к внешности: у стюардессы должна быть стройная, пропорциональная фигура и аккуратная прическа, у нее не должно быть видимых дефектов лица и телосложения, зубных коронок из желтого и белого металлов или татуировок на лице и руках. Требуемый рост – от 157 до 175 см, вес должен соответствовать росту. Кроме того, они должны иметь образование не ниже среднего специального (11 классов, лицей, колледж) и знать три языка — узбекский, русский и английский в объеме владения разговорной речью.

«Узбекистон хаво йуллари» — единственный пассажирский авиаперевозчик в Узбекистане. Компания владеет всеми 12 аэропортами страны и даже выполняет некоторые функции регулятора отрасли. В 2018 году власти страны объявили о намерении приватизировать авиакомпанию.