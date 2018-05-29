В Таджикистане снизили таможенные сборы на ввоз золота и серебра

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В Таджикистане снижены выплаты за ввоз ювелирных изделий из золота и серебра. Импортеры украшений из драгоценных металлов впредь вместо НДС и таможенных пошлин будут платить специальный таможенный сбор, который составит 18 сомони ($2) за один грамм золотых изделий и 3,6 сомони ($0,4) за грамм серебряных изделий. Соответствующие поправки внесли депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) в Таможенный кодекс (ТК) республики, передает Радио «Озоди»

Два года назад депутаты вносили аналогичные поправки в бюджет страны на 2016 год. Тогда указывалось, что за ввоз одного грамма золота из-за рубежа предприниматели платили в общей сложности 67 сомони ($8) в виде таможенных пошлин, акциза и НДС (выплаты составляли до 42% от стоимости ювелирных украшений). Их также заменили единым таможенным сбором. Так как поправки в бюджет носили временный характер, теперь решили их сделать долгосрочными — внести в ТК.

По словам депутата Маджлиси намояндагон Олимджона Бобоева, принятые меры направлены на пресечение контрабандного ввоза в страну изделий из драгметаллов. «До этого была высокая пошлина, что увеличивало риск коррупции при ввозе изделий, так как торговцы любыми путями старались избегать выплат», — сказал Бобоев.

По данным Минфина Таджикистана, около 97,5% таджикского рынка ювелирных изделий занимают иностранные производители. Большинство украшений из золота ввозится в республику из Турции, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Продавцы говорят, что основным спросом у таджикских женщин пользуется турецкое золото и серебро. В 2017 году в Таджикистан из-за рубежа было завезено ювелирных изделий на сумму $4,68 млн.

В то же время в самом Таджикистане из года в год наращивается добыча золота. В 2017 году было добыто 5,5 тонн драгоценного металла. Весь произведенный металл приобрел Национальный банк республики. Объем золотовалютных запасов Таджикистана на 1 января 2018 года составил около $1,3 млрд. В текущем году добычу золота планируется увеличить на 20%, доведя его производство до 6,6 тонн.

При этом несколько местных предприятий производят ювелирные украшения из отечественных золота и серебра, но они не пользуются спросом из-за несоответствия цены и качества.