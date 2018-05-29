Узбекистан стал лидером среди стран СНГ по займам в международных банках развития

Здание ЕАБР. Фото с сайта Liter.kz

Узбекистан по итогам первого квартала 2018 года лидирует среди стран СНГ по совокупному размеру суверенных займов, предоставленных международными банками развития для финансирования различных проектов, сообщается в аналитическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

За отчетный период финансовые организации одобрили осуществление в Узбекистане четырех проектов на общую сумму $841 млн. Речь идет о специальных суверенных займах, проводимых через государственные структуры. Большинство проектов финансируется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития, входящими в группу Всемирного банка. От этих организаций республика получит $840 млн. Большая часть, $500 млн, будет направлена на развитие садоводства. $200 млн предоставлено на повышение энергоэффективности промышленных предприятий и $140 – на повышение энергоэффективности централизованного теплоснабжения в отдельных городах страны. Азиатский банк развития выделил $1 млн на улучшение системы государственного управления экономикой.

С учетом только суверенных займов на Узбекистан приходится 78% от общего объема кредитования. На второй позиции оказался Таджикистан (10%), которому банки развития выделили $109 млн на реализацию четырех проектов. Также в первой пятерке фигурируют Беларусь (6,4%), Кыргызстан (5%) и Молдова (1%). Правительство Казахстана привлекло всего $300 тысяч, а Туркменистана в списке заемщиков нет. Наибольшее число проектов, финансируемых банками развития, затрагивают агропромышленный комплекс, энергетический сектор, муниципальную инфраструктуру и сферу транспорта.

Если рассматривать займы, полученные частными организациями, то среди стран СНГ лидирует Казахстан. Компании этой страны в первом квартале получили от международных банков, в общей сложности, $562 млн, что составляет 60% от общего объема инвестиций. 22% или $202 млн приходится на российский бизнес, активно привлекают средства в свою экономику Украина (9%), Кыргызстан (5%) и Армения (3%). В Таджикистане реализуется лишь один проект на сумму $2 млн, а негосударственные предприятия Узбекистана и Туркменистана не получили ни цента. Больше всего вложений приходится на категорию «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность».

За январь-апрель текущего года международные банки развития одобрили финансирование в странах СНГ 33 проектов на сумму свыше $2 млрд, 17 из них реализуются как суверенные займы, 16 – в частном секторе. По сравнению с данными за четвертый квартал прошлого года объем кредитования в частном секторе увеличился на 24%, до $931 млн. Размер суверенных займов достиг отметки $1,08 млрд, что на 27% ниже предыдущих показателей.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.