ЛУКОЙЛ за три месяца удвоил добычу газа в Узбекистане

Добыча газа российской группой ЛУКОЙЛ в Узбекистане – в рамках проектов Кандым и Гиссар – выросла в первом квартале 2018 года до 2,9 млрд кубометров газа, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в промежуточной финансовой отчетности компании за первый квартал. В ней указано, что добычу удалось увеличить благодаря запуску новых мощностей по подготовке газа. До конца текущего года ЛУКОЙЛ планирует выйти на проектный уровень его добычи в республике.



Объект “Лукойла” на месторождении “Гиссар”. Фото пресс-службы компании



В 2017 году ЛУКОЙЛ добыл в Узбекистане 9,09 млрд кубометров газа. По итогам 2018 года этот показатель, как ожидается, может вырасти на 60% – до 14,6 млрд «кубов».

ЛУКОЙЛ является крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане. На эту республику приходится более половины добычи природного газа, осуществляемой компанией на зарубежных проектах. Совокупные инвестиции во все проекты ЛУКОЙЛа в Узбекистане превышают $7 млрд.

Проект Кандым включает в себя блок месторождений «Кандым-Хаузак-Шады». Соглашение о промышленной добыче на них ЛУКОЙЛ подписал в 2004 году. Второй стороной в СРП в качестве уполномоченного органа государства выступил «Узбекнефтегаз». В проект Юго-Западного Гиссара ЛУКОЙЛ вошел в 2008 году. На контрактной территории расположены семь месторождений – газоконденсатные Джаркудук-Янги, Гумбулак, Аманата, Пачкамар и Адамташ, нефтегазоконденсатное Южный Кызылбайрак и нефтяное Кошкудук.

В апреле этого года «Узбекнефтегаз» и ЛУКОЙЛ досрочно ввели в строй Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК). Предприятие будет перерабатывать свыше восьми миллиардов кубометров газа из Кандымской группы месторождений в год, что позволит производить очищенный газ, газовый конденсат, серу и другую продукцию. Общая стоимость проекта превысила $3,4 млрд.