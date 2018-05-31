Самая популярная соцсеть Узбекистана объявила о своем закрытии

Узбекская социальная сеть Muloqot.uz прекращает свою работу. Соответствующее объявление администрация проекта разместила на главной странице платформы.



Сообщение о закрытии Muloqot на сайте соцсети



Muloqot перестанет работать с 3 июня. Администрация попросила пользователей сохранить всю ценную информацию из своих личных профилей: фотографии, переписку, список контактов, музыкальный плейлист. Авторы объявления также выразили благодарность пользователям за участие в жизни проекта.

Соцсеть Muloqot (Общение), которую в 2016 году центр Uzinfocom называл самой популярной среди узбекистанских соцсетей, заработала в 2011 году. Ее создателем является компания «Simple Networking Solutions», которой также принадлежит издание Daryo.uz.

Интерфейс Muloqot отдаленно напоминал интерфейс Facebook и был реализован в двух языковых версиях: на узбекском и русском языках. Одной из ее особенностью была возможность вести переписку с помощью SMS, а также работа в сети Tas-Ix – внутренней узбекистанской сети, которая не использует для передачи данных международные каналы, что позволят экономить трафик пользователям.

В конце 2013 года руководитель проекта Muloqot Фарход Файзуллаев заявлял, что соцсеть насчитывает 100 тысяч пользователей, которые загрузили 900 тысяч фотографий и написали 13 млн личных сообщений.

В Узбекистане в разное время предпринималось много попыток создать успешную местную соцсеть, однако ни одна из них не смогла реально конкурировать с зарубежными платформами. В 2016 году Uzinfocom сообщал, что из 37 местных проектов большая часть не работает и не генерирует интересного контента.

По оценке компании Intarget, самой популярной соцсетью в Узбекистане являются «Одноклассники» (ежемесячная аудитория — 2 млн человек) и «Вконтакте» (1 млн). Следом идут Instagram (890 тысяч) и Facebook (720 тысяч). Самый популярный мессенджер в Узбекистане — Telegram.