«Уральские Авиалинии» на три месяца запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Самарканд

Самолет “Уральских авиалиний”. Фото пресс-службы компании

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 17 июля запускает прямой рейс по маршруту Екатеринбург – Самарканд – Екатеринбург, сообщает официальный сайт компании.

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Самарканд и обратно будут доступны для пассажиров до 23 октября. Примерная стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей ($165), время перелета – около трех часов. Рейс из Екатеринбурга будет выполняться по вторникам, обратный — по средам.

На сегодняшний день путь из Екатеринбурга до Самарканда занимает не меньше девяти часов и требует пересадки в аэропорту Ташкента, цены на билеты колеблются в районе 15 тысяч рублей ($250).

Ранее сообщалось о запуске «Уральскими авиалиниями» с 4 июля этого года прямого рейса Ростов-на-Дону – Ташкент – Ростов-на-Дону.

Еще один российский авиаперевозчик Nordwind Airlines с 1 июня запускает новый прямой маршрут Казань – Ташкент – Казань.

Следует отметить, что в апреле текущего года Россия и Узбекистан договорились о двукратном увеличении количества рейсов между странами. Чтобы нарастить объемы перевозок, Россия выступила за свободный выбор частот, а Узбекистан настаивал на определении интенсивности перелетов на договорных авиалиниях. Их предложения различались по количеству предлагаемых частот на ряде маршрутов. Основные разногласия были сняты, но детали соглашения отсутствуют.

Также сообщалось об открытии авиакомпанией S7 Airlines регулярных рейсов по маршруту Москва – Самарканд – Москва и увеличении числа рейсов «Узбекистон хаво йуллари» из Самарканда и Ферганы в Казань и обратно.