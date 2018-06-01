В Уральске полиция задержала участников акции в День памяти жертв политических репрессий

Задержание участника акции Альбека Ергазиева. Фото с сайта Uralskweek.kz

В городе Уральске в западном Казахстане полиция задержала по меньшей мере четырех человек за участие в акции 31 мая, в День памяти жертв политических репрессий. Бывшего полицейского задержали за одиночный пикет, а трех пенсионеров – просто за возложение цветов к памятнику жертвам репрессий, сообщает местная газета «Уральская неделя»

Возле памятника жертвам политических репрессий в городском парке отдыха дежурили начальник отдела внутренней политики Ербол Кушеков и сотрудники отдела общественной безопасности местной полиции. Первым задержанным стал бывший полицейский Альбек Ергазиев, который, как сообщает «Азаттык», вышел с плакатом «Законность – это признак власти, а не справедливости». Полицейские заявили, что акция не разрешена акиматом, потребовали убрать плакат и уйти, Ергазиев сослался на норму закона, которая разрешает ему проводить одиночную акцию без санкции акимата. Когда экс-полицейский уже свернул плакат и собирался идти домой, к нему подбежали двое молодых мужчин в спортивной одежде, завернули руки за спину, вывели из парка и посадили в машину.

В тот же день, по сообщению «Уральской недели», мужчины в спортивных костюмах задержали у входа в парк пенсионерку Майю Лукьянову, которая собиралась возложить цветы к памятнику. Через два часа ее отпустили из полицейского участка, вручив разъяснение закона за подписью прокурора города. Позже на два часа задержали пенсионеров Исхака Азбергенова и Аскара Насиева за то, что они тоже приходили в парк отдыха к памятнику. Полицейские приехали к ним домой и отвезли их в участок, где взяли с них объяснительные.

Местные активисты жалуются, что власти Уральска уже четвертый раз за год отказывают им в проведении митинга. Между тем, День памяти жертв политических репрессий отмечается в Казахстане официально с 1997 года. 31 мая «Казахстанская правда» опубликовала обращение президента республики Нурсултана Назарбаева, который призвал помнить и «не повторять печальные страницы прошлого», когда с 1929 по 1933 год погибли около двух миллионов человек, а еще миллион вынужденно покинули страну. Политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. Были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорили к расстрелу.

На территории Казахстана было 11 лагерей, самыми массовыми были «Дальний», «Песчаный», «КарЛаг», «АЛЖИР», «Степной» и «КамышЛаг», где в жестоких условиях содержались репрессированные и члены их семей.