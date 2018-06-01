Сильнейший футбольный клуб Казахстана представил нового тренера

Роман Григорчук. Фото с сайта Footboom.com

Новым главным тренером футбольного клуба «Астана» назначен украинский специалист Роман Григорчук. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Григорчук сменит на этом посту казахстанца Григория Бабаяна, проработавшего главным тренером клуба два месяца. Ранее на протяжении трех лет «Астаной» руководил болгарский специалист Станимир Стойлов, в марте текущего года он покинул клуб и возглавил национальную команду Казахстана.

На сегодняшний день «Астана» лидирует в чемпионате страны, после 15 матчей в активе столичной команды – 37 очков, у идущего на втором месте «Кайрата» - 32 очка, но на два сыгранных матча меньше. По всей видимости, основным катализатором смены тренера «Астаны» стали вылет из розыгрыша Кубка страны на стадии 1/8 от клуба первого дивизиона «Махтаарала», а также недавнее крупное поражение в чемпионате Казахстана от «Акжайыка» со счетом 0:3.

Украинский специалист после своего назначения заявил, что горд возглавить «Астану». Также Григорчук рассказал о необходимости поставить игру, которая позволит добиваться высоких результатов, хотя и в этом аспекте он не наблюдает особой напряженности.

«Астана» четыре раза подряд выигрывала чемпионат Казахстана, доходила до группового раунда Лиги чемпионов и дважды играла в группе Лиги Европы, а в этом сезоне стала первым представителем Казахстана в плей-офф второго по силе европейского турнира.

Роман Григорчук работал в латвийских «Динабурге» (1999-2004 годы) и «Вентспилсе» (2005-2009), затем вернулся в Украину, где тренировал запорожский «Металлург» (2009-2010) и одесский «Черноморец» (2010-2014), последним местом работы Григорчука стала азербайджанская «Габала» (2015-2018).

Григорчук трижды выигрывал чемпионат Латвии и трижды признавался лучшим тренером страны. С одесским «Черноморцем» доходил до финала кубка Украины, завоевал право участия в Лиге Европы и вывел команду в 1/16 континентального турнира. Признавался лучшим тренером Украины. Во главе «Габалы» дважды завоевывал «серебро» и дважды «бронзу» чемпионата Азербайджана. Дважды выводил команду на групповой этап Лиги Европы. Признавался лучшим тренером страны.

Следует отметить, что еще один украинский специалист Владимир Мазяр, работавший в «Акжайыке», в середине мая этого года после матча против «Актобе» (3:5) назвал игру футболистов «комедией» и уехал из Казахстана.