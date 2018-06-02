Единственного «золотого» паралимпийца Казахстана оставили без бонусов и зарплаты

Александр Колядин. Фото с сайта Inform.kz

Казахстанский лыжник, обладатель золотой медали XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане Александр Колядин нескольких месяцев не получает положенные ему выплаты. Об этом сообщает Tengrinews

«Зарплата 73 тысячи тенге ($221). Все обещают. Вот завтра будет, во вторник будет. Разом все получишь. Нет пока... Сейчас опять как после сочинской Олимпиады будет. Тренировок, сборов не будет. Как только летняя пройдет, потом берутся за «зимников», - говорит спортсмен.

Колядин рассказал, что за победу на Паралимпиаде аким (глава администрации) Костанайской области перечислил ему миллион тенге ($3035), однако спортсмен их уже потратил, живет он на 73 тысячи тенге, которые ему платят в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва.

Мать спортсмена Любовь Козырева также возмущена и напоминает, что государство должно выплатить спортсмену $250 тысяч, обещали дать и квартиру. Однако от государства сейчас идут исключительно пенсионные выплаты по инвалидности, из которых, за вычетом алиментов, доходит 20 тысяч тенге ($60). Единственное, что получили – автомобиль.

В Министерстве культуры и спорта объяснили, что призовые паралимпиец получит в ближайшие дни. Задержка с переводом денег якобы связана с непростой процедурой оформления, так как, по заявлению пресс-секретаря Министерства Раухан Тугумбаевой, «$250 тысяч – сумма немалая».

Что касается ежемесячных выплат, то, как объяснил руководитель Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Евгений Вильямс, Колядину не выплачивают положенное из-за того, что в вышестоящем органе дали неточную информацию по получателям, но до конца июня спортсмену выплатят всю накопившуюся сумму.

Напомним, что на Паралимпийских играх в Пхенчхане Александр Колядин одержал победу в спринте на дистанции 1,5 километра классическим стилем стоя. Это первая золотая медаль в активе сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх.

Следует отметить, что премиальные выплаты за призовые места у сборной Казахстана оказались самыми высокими на Паралимпиаде-2018. За «золото» спортсмену полагалось $250 тысяч, за «серебро» — $150 тысяч, за «бронзу» — $75 тысяч. Также были предусмотрены денежные выплаты за 4, 5 и 6 места — $30 тысяч, $10 тысяч и $5 тысяч соответственно.