Главный муфтий Таджикистана объявил бокс бесполезным и антиисламским

Бойцы ММА на турнире в Таджикистане. Фото с сайта Consulrus.tj

Глава Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода назвал бокс и бои без правил «харам» (запретные действия в исламе). Об этом сообщает Радио «Озоди»

«Бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харам, так как могут нанести ущерб здоровью, сделать человека инвалидом. Все виды игр и поединков за деньги являются харамом. Впустую проводят время, без пользы для ума и тела», — заявил Абдукодирзода на пятничной проповеди в мечети.

Муфтий предложил молодежи заниматься борьбой, которая развивает физически и духовно. По мнению Абдукодирзода, в таких видах спорта как борьба Таджикистану нужны достижения, «чтобы с гордостью поднимать флаг, повышать имидж нации и государства».

Тренер по боксу в Таджикистане Носир Азимов сказал, что впервые слышит из уст священнослужителя о том, что бокс – это харам. Азимов воспитал многих победителей международных состязаний, в том числе бронзового призера Олимпиады-2012 в Лондоне Мавзуну Чориеву. По его словам, бокс разрешен во всех мусульманских странах. Он отметил, что бои без правил могут быть запрещены, так как в исламе нельзя наносить удары, после которых человек может стать инвалидом.

По мнению тренера, слова муфтия способны повлиять на дальнейшее развитие бокса в стране, так как в Таджикистане много верующих людей, и высказывания священнослужителей для них авторитетны.

Отметим, что в ноябре прошлого года в Таджикистане отменили госфинансирование девяти видов единоборств. В государственных спортивных учреждениях запретили организовывать группы или секции по профессиональному боксу, греплингу, универсальным боям, смешанным боям (MMA, UFC, MIXFIGHT) К-1, рукопашным боям, профессиональным боям, нью-фулл контакту и панкратиону.

При этом в Таджикистане очень популярны смешанные единоборства. Несколько бойцов из республики являются профессионалами ММА, среди них — победители международных турниров Муин Гафуров и Алишер Абдуллоев.