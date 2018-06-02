Профессор из Ташкента рассказал в ток-шоу о «бункерах» для абитуриентов

Ташкентские абитуриенты. Фото с сайта Nuz.uz

Во всех высших учебных заведениях Узбекистана действовали так называемые «бункеры», в которых абитуриентам за взятку помогали решить вступительные тесты. Об этом в эфире телепередачи «Муносабат» (Отношение) на канале узбекского ТВ заявил ученый-фольклорист, профессор Омонулла Мадаев. С его слов, все подобные «бункеры» создавались при содействии руководства вузов.

«"Бункер" – это большое хозяйство. Один учитель, который работает в «бункере», в день зарабатывает от $500 до $1000. В «бункере» есть место для отдыха, место для употребления пищи. Если ректор не знает это, то кто этим занимается?» – задался вопросом ученый. По его мнению, у ректоров «наверху» есть хозяева, которые диктуют им, кого нужно устроить на учебу, из-за чего те вынуждены идти на подобные хитрости.

На попытку одного из участников передачи, главного редактора газеты «Адолат» Ислама Хамраева, возразить, что никто не имеет права оскорблять всех ректоров и преподавателей, Мадаев ответил, что знает, о чем говорит, так как работал в приемных комиссиях. «Ислам, вы знаете институт, где нет «бункеров»? Назовите хотя бы один. Если вы не работали, то вы не имеете право говорить. Институтов без «бункеров» не было. Если «бункеры» исчезнут, мы обеспечим 70-80% прозрачности [вступительных испытаний]», – подчеркнул он.

«Фергана» ранее писала о сдаче вступительных экзаменов в вуз методом «бункера». Основную роль при применении данного метода исполняют ответственные преподаватели и наблюдатели (в том числе, сотрудники правоохранительных органов), прикрепленные к каждой аудитории, где проходит экзамен. После начала экзаменов к «клиенту» подходит ответственный преподаватель либо сотрудник милиции, который просит еще раз предъявить личные документы. Якобы из-за обнаруженных недостатков в документах «клиента» просят проследовать за преподавателем или сотрудником. «Клиент» с нарочито недовольным лицом следует приказу и покидает аудиторию. Его сопровождают в другую аудиторию, где заранее подготовленные преподаватели решают за него тестовые вопросы.

Тесты для поступления в вузы абитуриенты пишут в августе. Уже давно эта процедура сопряжена с коррупцией – те, кто желает обеспечить своему родственнику место в учебном заведении, дают взятки преподавателям, членам вступительной комиссии и даже надзирателям за то, чтобы те не замечали нарушений. Причем, платят как за поступление на бюджет, так и за контрактные места.

В этом году количество абитуриентов в Узбекистане прогнозируют на уровне 57-60 тысяч человек. Как ожидается, они будут проходить тесты не в один день, как раньше, а в течение 15 дней (в две смены). В местах сдачи тестов обещали организовать видеонаблюдение.