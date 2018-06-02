Проигравший суд по делу Бобомурода Абдуллаева прокурор снят с должности
Бобомурода Абдуллаева и еще троих человек обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. Позже гособвинитель попросил переквалифицировать обвинение Абдуллаева со статьи 159 ч.4 («Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан») на часть 3 («Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя»). Бахром Кобилов потребовал приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы, а остальных троих подсудимых оправдать. Однако суд приговорил Абдуллаева к полутора годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить его в зале суда.