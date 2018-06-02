2 Июнь 2018

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Новости Центральной Азии

Проигравший суд по делу Бобомурода Абдуллаева прокурор снят с должности

Бахром Кобилов. Фото с сайта Uznews.uz
Бахром Кобилов, выступавший в качестве гособвинителя на процессе по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева, снят с должности заместителя начальника управления Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Об этом сообщает Uznews.uz. По какой причине Кобилов оставил пост, не сообщается.

Бобомурода Абдуллаева и еще троих человек обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. Позже гособвинитель попросил переквалифицировать обвинение Абдуллаева со статьи 159 ч.4 («Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан») на часть 3 («Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя»). Бахром Кобилов потребовал приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы, а остальных троих подсудимых оправдать. Однако суд приговорил Абдуллаева к полутора годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить его в зале суда.

Международное информационное агентство «Фергана»

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