Новости Центральной Азии Проигравший суд по делу Бобомурода Абдуллаева прокурор снят с должности 02.06.2018 13:51 msk, Фергана Бобомурод Абдуллаев Политика Узбекистан Суд Бахром Кобилов. Фото с сайта Uznews.uz Бахром Кобилов, выступавший в качестве гособвинителя на процессе по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева , снят с должности заместителя начальника управления Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Об этом сообщает Uznews.uz . По какой причине Кобилов оставил пост, не сообщается. Бобомурода Абдуллаева и еще троих человек обвинили в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. Позже гособвинитель попросил переквалифицировать обвинение Абдуллаева со статьи 159 ч.4 («Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан») на часть 3 («Публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя»). Бахром Кобилов потребовал приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы, а остальных троих подсудимых оправдать. Однако суд приговорил Абдуллаева к полутора годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить его в зале суда. Международное информационное агентство «Фергана»







