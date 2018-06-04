Парламент Узбекистана рассмотрит петицию о моратории на вырубку деревьев

Петиция об охране деревьев в Узбекистане, размещенная на портале Mening fikrim («Мое мнение»), набрала более десяти тысяч голосов. Это означает, что ее должен рассмотреть парламент страны. Согласно правилам, ответ законодателей должен быть дан в течение 60 дней.

Петицию составил автор «Газеты.uz» Никита Макаренко, который предложил пересмотреть природоохранное законодательство для сохранения деревьев и благоустройства населенных пунктов.



Вырубка деревьев в Ташкенте. Фото «Ферганы»



Петиция призывает ввести мораторий на вырубку любых деревьев в городах и селах. Кроме того, она предлагает забрать у хокимиятов (административных органов власти) право на выдачу разрешений на рубку деревьев, не уничтожать деревья старше 70 лет, а также создать экологическую полицию с широкими полномочиями.

Одно из предложений – создание онлайн-реестра разрешений на вырубку – недавно начали реализовывать. На сайте Госкомитета по экологии появилась соответствующая информация по Ташкенту.

Практика уничтожения зеленых насаждений существовала в последние годы в Ташкенте и других городах. Деревья, в том числе здоровые, вырубались под разными предлогами. Так, в 2016 году коммунальные службы в Чиланзарском районе для расчистки места под строительство спилили около 200 чинар. Недавно администрация Ташкента поручила прекратить вырубку деревьев, однако позднее стало известно, что этот процесс продолжается.

Сайт Mening fikrim был создан по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Для создания обращения нужно авторизоваться через Единую систему идентификации. Чтобы петиция была рассмотрена парламентом Узбекистана, она должна собрать 10 тысяч голосов. Для региональных парламентов порог составляет 5000 голосов, для районных и городских кенгашей – 1000 голосов.

На данный момент порог в 10 тысяч преодолели три петиции – о защите деревьев, разрешении тонировки стекол, а также присвоении Мирзиееву звания Героя Узбекистана.