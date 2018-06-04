Только половина афганских детей оказались школьниками

Афганские дети. Фото из доклада ЮНИСЕФ

Почти половина детей в Афганистане не учится в школе. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ, опубликованном 3 июня, передает TOLOnews.

Согласно данным отчета, школу в стране не посещают около 3,7 миллиона детей и подростков в возрасте от семи о 17 лет – почти 44% в этой возрастной группе. Как отмечает Voice of America, это самый высокий показатель с начала 2000-х годов, когда была свергнута власть движения «Талибан».

Среди причин — продолжающиеся боевые действия, отсутствие гарантий безопасности для школ, а также высокий уровень бедности. К этому добавляется и гендерная дискриминация: большинство детей, которые не ходят в школу — девочки (около 2,7 миллиона). Это подтвердило министерство образования страны. В некоторых регионах, включая провинции Гельменд и Урузган, доля девочек, которые не учатся в школе, составляет до 85%.

Доступ девочек к образованию, кроме того, ограничивает практика выдавать их замуж в раннем возрасте. Негативно сказывается и недостаток женщин среди учителей.

Как отмечают в ЮНИСЕФ, когда дети лишены школьного обучения, возрастает риск того, что их могут подвергнуть плохому обращению и эксплуатации. Ранее сообщалось, что более миллиона детей и подростков в Афганистане в возрасте от 7 до 18 лет вынуждены работать. Около 15% из них подвергаются жестокому обращению со стороны взрослых. Большинство отдают свои доходы на нужды семьям.

В Афганистане продолжаются столкновения между правительственными войсками и радикальными группировками, прежде всего «Талибаном», контролирующим часть территории страны. Всего в стране закрыта примерно тысяча школ. Только в ходе недавнего наступления талибов на западе страны, как сообщалось, была прекращена работа нескольких сотен образовательных учреждений.

Помимо непосредственной угрозы безопасности, их закрывают и по другим причинам. В ряде случаев на закрытии школ на контролируемой ими территории настояли талибы. Поступали сообщения и о том, что боевики поджигали школьные здания.