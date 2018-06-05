Министр здравоохранения посоветовал казахстанцам не ждать скорую помощь во время вспышек инфекций

Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Кадр телеканала ТВЦ

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов посоветовал казахстанцам самим обращаться в больницы в случае задержки скорой помощи. С такой рекомендацией, как передает Tengrinews , он выступил на пресс-конференции в Астане.

По словам Биртанова, задержки приезда скорой — неизбежная ситуация в случае эпидемий из-за нехватки ресурсов. «Машины скорой помощи в каждом регионе имеют четко ограниченное количество, и они не появляются просто так в сезон, и мы их не можем взять откуда-то в сезон, количество машин увеличить и потом опять куда-то убрать. Поэтому в пик обращаемости, когда у нас вспышки гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, задержки возможны, это объективная ситуация. В таких случаях никто не лишает права самостоятельно обращаться. И многие граждане самостоятельно обращаются», — сказал министр.

Признав возможность задержек скорой, он в то же время заявил, что официальных жалоб на это не поступало. Сообщения о таких случаях в соцсетях Биртанов отказался комментировать. «В соцсетях много пишут, еще раз говорю, обращайтесь непосредственно на сайт министерства, мы каждый случай будем проверять», — сказал чиновник.

Вместе с тем он сообщил, что дал поручение привлечь дополнительный санитарный транспорт из служебного автопарка больниц и поликлиник.

Заявления Биртанова прозвучали на фоне сообщений о распространении менингококковой инфекции в Казахстане. С начала года, по данным Минздрава, в Казахстане зафиксировано 62 случая заражения менингитом, 12 человек скончались, из них пятеро — дети. Были выявлены 4136 человек, которые контактировали с установленными больными, сейчас эти люди получают антибиотико-профилактику. При этом Биртанов заявил, что «ничего экзотического в этой инфекции нет», и призвал людей не поддаваться панике.

По словам министра, ситуация находится под контролем. Он исключил вероятность введения карантина, так как число заболевших не превысило пороговый уровень. Не планируется и вакцинация. «Вопрос о вакцинации встаёт в случае, если количество заболевших в неделю соответствует десяти. У нас в семь раз ниже и этот вопрос не стоит в принципе», — сказал министр. Он также опроверг слухи о том, что инфекция является завозной, и что произошла утечка штаммов из лаборатории.