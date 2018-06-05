Узбекистан развернул на границе 70 тысяч тонн импортных овощей

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В Узбекистане с начала года предотвратили ввоз из-за рубежа более 70 тысяч тонн сельхозпродукции, в которой были обнаружены болезни и вредные организмы, сообщает Gazeta.uz cо ссылкой на Государственную инспекцию по карантину растений при правительстве республики.

Специалисты выявили 17 видов карантинных объектов. Из-за обнаружения вредных организмов был запрещен ввоз 30 тысяч тонн семенного картофеля из Пакистана, 3,5 тысячи тонн – из Голландии, тысячи тонн – из России, 300 тонн – из Германии и 132 тонн – из Казахстана.

Из-за обнаружения бактериальной карциномы 60 тысяч саженцев грецкого ореха были возвращены в Италию, 90 тонн хлопковых семян были отправлены обратно в Турцию. В Пакистан вернули 24 тонны зараженных апельсинов и яблок. 60 тонн цитрусовых, импортированных из Египта и Ирана были обеззаражены. Часть импортируемой продукции, например, 400 кг семян из Греции, была уничтожена из-за обнаружения в них опасных организмов.

В Узгоскарантине пояснили, что вся сельскохозяйственная продукция, в том числе посевные материалы, поставляемые в Узбекистан из-за рубежа, на границе проходят карантинную и лабораторную экспертизу. Если в продукции находят потенциально опасные и вредные организмы, ее либо обеззараживают, либо возвращают импортируемой стране или уничтожают на основе лабораторных заключений.

Добавим, что сельхозпродукция Узбекистана, отправляемая на экспорт также нередко не проходит границу стран назначения и возвращается назад. Например, в конце мая Россельхознадзор не пустил в Россию 17 тонн абрикосов и 23 тонны черешни из Узбекистана. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что фрукты перевозились с несоответствием информации, указанной на маркировке и в фитосанитарном документе.