Главе комитета по делам женщин Таджикистана доверили возродить гимнастику в стране

Идигуль Косимзода. Фото с сайта Kumitaizanon.tj

Глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Идигуль Косимзода избрана новым руководителем Федерации гимнастики республики. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Таджикистана.

На отчетно-выборной конференции Федерации гимнастических видов спорта Таджикистана, состоявшейся 4 июня в зале заседаний НОК, было принято решение о назначении Идигуль Косимзода главой федерации. Одновременно были приняты отставки прежних руководителей – президента Бахтиера Давлатова и ответственного секретаря Фарруха Махмудова.

Также в сообщении отмечается, что из-за неуплаты членских взносов таджикистанская федерация лишилась места и права голоса в Международной федерации гимнастики (FIG). В связи с этим таджикские гимнасты отстранены от возможности участия в международных соревнованиях. Новому главе федерации поручено вернуть членство в FIG и активизировать развитие гимнастики в республике. В свою очередь руководитель управления Комитета по делам молодежи и спорта Носир Бозоров и генеральный секретарь НОК республики Мухаммадшо Абдуллозода подчеркнули, что готовы оказывать федерации всестороннюю поддержку, в том числе и финансовую.

Косимзода поблагодарила руководство за доверие и заявила, что при поддержке специалистов, сделает все, чтобы вывести гимнастику в стране на профессиональный уровень.

История таджикской гимнастики началась в 1949 году. Из самых известных представителей этого вида спорта следует вспомнить тренера Розу Баринову, воспитавшую, например, чемпионку мира Эрику Шиллер. Остатки замечательного прошлого таджикской гимнастики теперь распродаются через интернет, так «бронзу» чемпионата Таджикской ССР по художественной гимнастике можно купить за 550 рублей ($9).

Из достижений таджикской гимнастики на сегодняшний день можно выделить первые три места молодых спортсменок на открытом турнире по художественной гимнастике «Гузаллик маликалари – 2017», проходившем в Узбекистане. При этом поездку и проживание гимнасток оплатили их родители.

Идигул Косимзода с 2016 года является главой Госкомитета по делам женщин и семьи. До этого она работала на разных должностях (начиная с библиотекаря, заканчивая ректором) в Государственном институте языков имени С.Улугзода.

Следует отметить, что в Таджикистане главами спортивных федераций все чаще становятся чиновники. Руководителем Федерации настольного тенниса был назначен председатель компании «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода, начальник Службы связи Бег Зухуров возглавил Федерацию бокса республики, председателем Федерации самбо стал генеральный директор ГУП «Организация продажи государственного имущества» Давлатмурод Нахтуллозода, руководителем Федерации футбола Таджикистана является мэр столицы Рустам Эмомали, а президентом Национального олимпийского комитета – лично Эмомали Рахмон.