Таджикский поэт провозгласил Эмомали Рахмона новым Иисусом

Ато Мирходжа на фоне портрета Эмомали Рахмона. Фото со страницы литератора в Facebook

Таджикский поэт, заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа опубликовал поэму, в которой сравнил президента Эмомали Рахмона с Иисусом Христом. Об этом сообщает «Ахбор»

Новая поэма Мирходжи называется «История Нуристана» (История страны света), она описывает, как своим приходом к власти Рахмон озарил Таджикистан, находившийся в темноте. В главе «Сияние рождения Эмомали Рахмона» поэт называет президента «новым Исой» (Иса в исламской традиции – Иисус Христос), ссылаясь на то, что мать президента, как и мать Иисуса звали Марьям (Мария).

Мирходжа также в своем произведении сравнивает Рахмона с Али, двоюродным братом и ближайшим сподвижником пророка Мухаммеда, называя президента «Али священного мира». Описывая избрание Рахмоном на пост президента в 1992 году, поэт пишет, что в этот момент «сияние имама Али» озарило светом все вокруг.

Поэму «История Нуристана» Мирходжа сочинил в марте, опубликовав ее в литературном журнале «Садои Шарк». Это не первое его произведение, в котором он восхваляет президента. В январе у поэта вышла поэма «Речь лидера — судьба нации», в которой он превозносил ежегодное послание президента. В этой поэме Мирходжа написал, что во время речи Рахмона Дворец Сомони превзошел Каабу (мусульманская святыня), солнце и луна остановились, чтобы прислушаться к словам Рахмона, а Трамп, Путин и Си Цзиньпинь тщательно анализировали высказывания президента Таджикистана в поисках новых откровений.

В Таджикистане долгие годы существует культ личности президента. Его именем назван поселок, детский и фруктовый сады, районная газета, везде висят его портреты и баннеры с цитатами Рахмона, ему посвящают свои произведения творческие деятели, причем в самых разнообразных жанрах. Например, в декабре прошлого года драматург Абдугаффор Абдуджаббор представил пьесу «Назаркарда» (Избранный), в которой к Рахмону снисходит ангел и сообщает ему, что бог избрал его падишахом.

Законами республики за Рахмоном официально закреплен титул Лидера нации и основателя независимого Таджикистана. Референдум 2016 года утвердил поправки в Конституцию страны, которые позволяют Рахмону выдвигаться на пост главы государства неограниченное количество раз и обеспечивают его сыну Рустаму Эмомали, мэру Душанбе, возможность баллотироваться на ближайших президентских выборах выборах 2020 года.