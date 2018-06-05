«Азербайджанские Авиалинии» анонсировали прямой рейс в Ташкент

Самолет “Азербайджанских авиалиний”. Фото пресс-службы компании

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), начиная с 30 июня, открывают прямые рейсы из Баку в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам), а, начиная с 1 августа, два раза в неделю (по средам и субботам). В настоящее время прямые рейсы из Баку в Ташкент и обратно выполняет национальный перевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля российская авиакомпания S7 Airlines 2018 года открыла регулярные рейсы по маршруту Москва-Самарканд-Москва, а «Уральские авиалинии» с 17 июля запустят прямой рейс по маршруту Екатеринбург–Самарканд–Екатеринбург и с 4 июля – прямой рейс Ростов-на-Дону – Ташкент – Ростов-на-Дону. Еще один российский авиаперевозчик Nordwind Airlines с 1 июня запустил новый прямой маршрут Казань–Ташкент–Казань.

Об увеличении более чем в два раза количества рейсов между двумя странами Россия и Узбекистан договорились еще в апреле этого года. Переговоры по этому поводу продолжались не один месяц.

Для участников рынка Центральная Азия - это привлекательное направление, однако для национальных перевозчиков стран региона свободная конкуренция может грозить разорением.