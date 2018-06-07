В Каракалпакстане декана и завкафедрой уволили за принуждение студентов к полевым работам

Рашид Курбаниязов. Фото с сайта КГУ

Декан химико-технологического факультета Каракалпакского государственного университета (КГУ) Рашид Курбаниязов и заведующий кафедрой химической технологии Махсет Айымбетов уволены за принуждение студентов к сельскохозяйственным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Второго июня на сайте Xabar.uz появилась информация о том, что порядка 80 студентов из нескольких групп химико-технологического факультета Каракалпакского государственного университета были вместо занятий отправлены работать на полях. Об этом распорядился завкафедрой Айымбетов, послав молодых людей работать на территории своего фермерского хозяйства «Шортанбай танги» в Нукусском районе.

Один из студентов пожаловался в ответственные органы (какие именно, не уточняется). На факультете сразу же появились проверяющие, которых ждали пустые аудитории. Деканат пытался доказать, что занятия начнутся после обеда, хотя в расписании были пары, назначенные на утро. Завкафедрой и, как выяснилось, еще и фермер Айымбетов попытался в срочном порядке вернуть студентов в университет, но оперативно сделать это не получилось. Поскольку было доказано, что декан факультета Рашид Курбаниязов знал о факте принудительного труда, оба руководителя лишились своих должностей.

Отмечается, что именно Айымбетов в 2011 году отчитывал студентов за невыполнение плана по сбору хлопка, применяя рукоприкладство. На видео, распространенном в YouTube, видно, как педагог бьет некоторых учащихся по лицу.

Принуждение студентов и работников бюджетных организаций к сельскохозяйственным работам – обычная практика в Узбекистане. При этом учащихся заставляют писать расписки, в которых они обязуются добросовестно работать на полях и готовы в случае отказа или невыполнения плана быть отчисленными из вуза. От бюджетников собирают расписки о том, что они, якобы, работают на полях добровольно, из патриотических побуждений.

Лишь после трагического инцидента, случившегося в марте в Самаркандской области, правительство Узбекистана задумалось о принятии законодательных актов по ужесточению ответственности должностных лиц за принуждение граждан к общественным работам. В частности, местные власти должны пресекать попытки использовать труд студентов и школьников, а также работников сферы образования, здравоохранения и других бюджетных организаций. По каждому такому факту предписано незамедлительно передавать соответствующую информацию в правоохранительные органы, а к тем, кто привлекает граждан к принудительному труду, принимать дисциплинарные меры.