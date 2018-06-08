«Узбекистон хаво йуллари» запустит три дополнительных авиарейса Ташкент-Москва-Ташкент

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Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» с 18 июня 2018 года вводит дополнительные частоты на направлении Ташкент-Москва-Ташкент. Об этом сообщает официальный сайт авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах по понедельникам, средам и субботам», - говорится в сообщении.

Ранее, в марте текущего года, сообщалось о том, что авиационные власти России и Узбекистана не смогли договориться об увеличении числа рейсов и общей либерализации авиационной политики. По данным российской стороны на конец февраля 2018 года с 2014 года число рейсов между Россией и Узбекистаном снизилось почти в два раза. От России летает сразу несколько перевозчиков, от Узбекистана в Россию может летать только национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» – единственный существующий в стране перевозчик. Она не может на паритетных принципах организовать такое же количество рейсов.

В апреле 2018 года авиационные власти России и Узбекистана все-таки договорились о введении между странами новых направлений в регулярном воздушном сообщении и подписали дорожную карту по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах.

В настоящее время от Узбекистана в РФ летает национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», от России — «Аэрофлот», UTair, S7 Airlines, Ural Airlines, «Россия», Nordwind. В расписании рейсов ташкентского аэропорта существует явный перекос в сторону российских авиакомпаний. Например, на сайте Avia.tutu на 16 июня выложена информация о том, что прямым рейсом из Ташкента в Москву летят два самолета «Хаво йуллари» и по два вылета у Utair и «Аэрофлота».