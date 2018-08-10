Ашхабадских бюджетников стали сгонять на репетиции Дня Независимости в 40-градусную жару

Репетиция празднования Дня независимости в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

В Ашхабаде на стадионе Дагдан начались репетиции торжеств по случаю Дня Независимости Туркменистана, на которые два раза в неделю в 45-градусную жару обязаны являться сотрудники государственных учреждений, сообщает радио «Азатлык»

День независимости был перенесен с 27-28 октября на 27 сентября по предложению заместителя директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств Дашогузского велаята (области) Алмагуль Назаровой, которая выступила с этой инициативой от «имени деятелей культуры» на заседании Совета старейшин в октябре 2017 года. Изменения в закон 1992 года «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана» вступили в силу с января 2018 года. Причины переноса главного праздника страны не разъяснялись.

В связи с этим репетиции торжеств впервые начались на месяц раньше. Поскольку студенты, которые были непременными участниками подобных мероприятий, находятся на летних каникулах, на стадион теперь сгоняют бюджетников. Участники в возрасте до 35 лет под угрозой увольнения должны приходить на стадион каждую среду после работы и в воскресенье в 15:00. Так называемые «маршировки» начинаются в 16:00 и заканчиваются между 18 и 19 часами.

Источник «Азатлыка» отмечает, что среди участников репетиций есть люди со слабым здоровьем, которые плохо переносят жару, беременные женщины и родители маленьких детей, которым после «маршировки» нужно успеть их забрать из детского сада.

Привлечение работников бюджетных организаций и студентов к участию в различных мероприятиях в качестве массовки чрезвычайно распространено в Туркмении. В 2017 году даже приостанавливалась работа ряда банков, медучреждений и отделений организаций социального обеспечения, поскольку все их сотрудники были на репетициях празднования Дня независимости.

В сентябре 2017 года во время генеральной репетиции закрытия Азиады умер 21-летний студент. Он находился среди зрителей на солнечной стороне трибун, откуда людям запретили выходить даже по естественным нуждам. Когда студенту стало плохо, его не смогли вовремя вывести с территории стадиона. Организаторам мероприятия было поручено скрывать инцидент.