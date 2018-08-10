В ночном клубе Ташкента охранник зарезал бойца MMA

Джамшид Кенжаев. Фото из личного Instagram

В ночном клубе Ташкента «Aurum 898» в ночь с 8 на 9 августа был убит участник Азиатских игр, 25-летний боец по смешанным единоборствам (ММА) Джамшид Кенжаев, сообщает сайт UzNews

Спортсмен был смертельно ранен в драке с охранниками клуба. В сообщении ГУВД отмечалось, что борец попытался пронести в здание клуба нож, но его остановили охранники. Возникла драка, Кенжаев получил телесные повреждения и скончался в больнице.

Позже Генпрокуратура уточнила, что Кенжаев успел нанести охранникам клуба Ш.Ильясову и А.Мирзаеву несколько ударов кухонным ножом. Убил спортсмена подоспевший к месту драки помощник охранника Ш.Киличов, он выхватил нож из рук Кенжаева и ударил им его в грудь.

Кенжаев умер в клинической больнице №7 в Юнусабадском районе несмотря на оказанную ему первую помощь. В ту же больницу доставили пострадавшего Ильясова, другого охранника Мирзаева отвезли в больницу №1.

В отношении Киличова прокуратура Ташкента 9 августа возбудила уголовное дело по статье 97 части 1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса республики, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Дело ведет отдел по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента. На странице Кенжаева в Instagram появился пост с соболезнованиями.

Джамшид Кенжаев был участником Азиатских игр по вольной борьбе, победителем и призером десятков международных и национальных спортивных турниров.

В июне в Ташкенте при схожих обстоятельствах был задержан другой боец ММА – Мурод Хантураев, известный на ринге под прозвищем Азиатский Медведь. Хантураев поступил в больницу №7 (бывшая 17-я) с ножевым ранением груди ночью 20 июня, а на следующий день его задержали сотрудники ГУВД Ташкента «в связи с умышленным пренебрежением правилами поведения в обществе».