В Караганде задержали адептку нетрадиционной медицины по делу о воткнутых в землю ножах

Ножи, обнаруженные в клумбе в Караганде. Кадр телеканала НТВ

Полиция Караганды задержала 68-летнюю местную жительницу по делу о воткнутых в землю ножах, перепугавших горожан. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области.

Задержанная пояснила, что в течение последних трех месяцев у нее болели ноги, и она решила прибегнуть к помощи нетрадиционной медицины. В одном из журналов женщина прочитала, что ее болезнь можно лечить с помощью неиспользованных ножей, «а именно — втыкая их в землю под открытым небом», указано в сообщении. Ножи для этих целей задержанная покупала в различных торговых точках. В отношении нее составили административный протокол по статье 434 часть 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство» (санкция данной статьи предусматривает штраф в пять минимальных расчетных показателей или арест на 10 суток).

Расследованием занимались три рабочие группы из участковых, сотрудников ювенальной и криминальной полиции. «Для установления местонахождения подозреваемой был ориентирован весь личный состав ОВД города», — подчеркнули в департаменте внутренних дел.

В период с 21 июля по 1 августа 2018 года в полицию Караганды поступило три сообщения от местных жителей, обнаруживших свыше сотни ножей. Первую «партию» из 25 штук нашли в одной из клумб сотрудники управления парками. Спустя несколько дней 72 воткнутых в землю ножа нашли рядом с детской площадкой на юго-востоке города. Обнаружившая их женщина предположила, что ножи оставили сотрудники предприятия по благоустройству, однако те заверили, что не используют их в своей работе. Затем еще 17 ножей нашли в палисаднике в одном из дворов.

Странные находки активно обсуждали местные жители. Некоторые из них считали, что холодное оружие могло быть использовано в магических ритуалах.