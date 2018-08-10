На юге Казахстана три горных пика переименуют в честь биев

Вид на переименованные пики. Фото с сайта Sugnpp.kz

Три горных пика в Туркестанской области Казахстана переименуют в честь биев, передает Otyrar.kz

Новые названия – Казыбек би, Айтеке би и Толе би – получат пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов, расположенные на территории Сайрам-Угамского национального парка.

Торжественная церемония переименования состоится 12 августа в рамках областного фестиваля «Это наши горы». В акимате (администрации) Туркестанской области уточнили, что прежние названия не были официальными и значились лишь на картах альпинистов. Новые названия горных пиков зарегистрируют официально. Ономастическая комиссия поддержала идею их переименования.

Установку табличек с новыми названиями на пиках высотой более трех тысяч метров над уровнем моря доверили 30 альпинистам из трех регионов Казахстана.

Образы трех легендарных биев Толе-бия, Казыбек-бия и Айтеке-бия, которые представляли три жуза (племенных союза), являлись инициаторами их объединения и авторами свода законов «Жеты Жаргы», активно используются в Казахстане. В их честь устанавливают памятники и называют улицы. В июле советник председателя Верховного суда Казахстана предложил возродить в республике суд биев, чтобы снизить нагрузку на действующие в республике суды.