Стоимость техосмотра машин в Туркмении выросла в десять раз

Авторынок в Ашхабаде. Фото с сайта Habartm.com

Стоимость ежегодного техосмотра автомобилей в Туркмении выросла до 107 манатов ($30,6 по официальному курсу). Об этом 10 августа сообщило издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на собственных корреспондентов.

Ранее техосмотр официально стоил 7 манатов ($2), но обычно цену округляли до 10 манатов ($2,9). Таким образом, с этого года стоимость осмотра машины увеличилась более чем в десять раз. Для сравнения, размер минимальной зарплаты в Туркмении сейчас составляет 715 манатов ($204,6).

В последнее время жизнь автовладельцев в Туркменистане постепенно усложняется. В феврале 2018 года на 50% выросли цены на бензин. В целом с 2006 года (с момента смерти первого президента Сапармурата Ниязова) стоимость бензина увеличилась в 20 раз. Чтобы смягчить последствия роста цен, президент Гурбангулы Бердымухамедов в 2008 году распорядился выдавать автомобилистам лимитированное количество бесплатного бензина. Но в 2014 году эта практика была отменена.

В июне 2018 года власти Туркмении отменили ежемесячный денежный сбор с владельцев собак, заменив его сбором для автомобилистов. Теперь каждый владелец легкового автомобиля обязан ежемесячно вносить в бюджет 100 манатов ($28,6). Для мотоциклистов сумма сбора вдвое ниже, для владельцев автобусов и грузовиков установлены более высокие ставки.

Также к автовладельцам применяются неофициальные ограничения. В начале года стало известно, что в Ашхабаде начали отгонять на штрафстоянки машины темных расцветок и запрещать женщинам садиться за руль.