Натурализованная Узбекистаном велогонщица пропустит два чемпионата мира
«Смена гражданства велогонщицы была официально утверждена. В соответствии с пунктом правил UCI, спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира UCI в этом году и в следующем после смены гражданства», - заявил представитель организации.
Забелинская подтвердила, что переход в сборную Узбекистана официально утвержден, и сообщила, что ей хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх в Индонезии.
Участие велогонщицы на Олимпиаде-2020 остается под вопросом, так как Федерация велоспорта России (ФВСР) категорически против перехода спортсменки. В связи с этим Забелинская может пропустить соревнования из-за трехлетнего карантина, связанного со сменой гражданства.
Медалистка двух Олимпийских игр, 38-летняя россиянка Ольга Забелинская получила паспорт Узбекистана 5 июля текущего года и сменила спортивное гражданство. Велогонщица не желает пропускать Олимпийские игры-2020 из-за массовой дисквалификации российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет и антидопинговое агентство WADA не допускают до соревнований. По правилам UCI спортсмен имеет право выступать за новую страну только после «карантина», который может составить три года. Однако Забелинская была включена в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры-2018.