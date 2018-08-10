Натурализованная Узбекистаном велогонщица пропустит два чемпионата мира

Ольга Забелинская. Фото с сата Cska.ru

Получившая гражданство Узбекистана российская велогонщица Ольга Забелинская пропустит два ближайших чемпионата мира под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает TАСС со ссылкой на представителя UCI.

«Смена гражданства велогонщицы была официально утверждена. В соответствии с пунктом правил UCI, спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира UCI в этом году и в следующем после смены гражданства», - заявил представитель организации.

Забелинская подтвердила, что переход в сборную Узбекистана официально утвержден, и сообщила, что ей хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх в Индонезии.

Участие велогонщицы на Олимпиаде-2020 остается под вопросом, так как Федерация велоспорта России (ФВСР) категорически против перехода спортсменки. В связи с этим Забелинская может пропустить соревнования из-за трехлетнего карантина, связанного со сменой гражданства.

Медалистка двух Олимпийских игр, 38-летняя россиянка Ольга Забелинская получила паспорт Узбекистана 5 июля текущего года и сменила спортивное гражданство. Велогонщица не желает пропускать Олимпийские игры-2020 из-за массовой дисквалификации российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет и антидопинговое агентство WADA не допускают до соревнований. По правилам UCI спортсмен имеет право выступать за новую страну только после «карантина», который может составить три года. Однако Забелинская была включена в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры-2018.