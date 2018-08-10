В школах Туркмении будут изучать арабский и китайский языки

Школа в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что в специализированных школах страны к уже существующему перечню иностранных языков добавятся арабский, испанский и китайский. Бердымухамедов мотивировал необходимость их изучения тем, что они входят в число рабочих языков ООН, сообщает Turkmenportal

Кроме рабочих языков ООН, лидер Туркмении указал на необходимость изучения ведущих языков Азии. «Помимо общеобразовательных предметов, следует внедрить в учебную программу новых специализированных школ изучение нескольких иностранных языков, в первую очередь, мировых. Это, в том числе, такие официальные рабочие языки ООН, как арабский, испанский, китайский, французский и уже упомянутые английский и русский. Сюда же можно добавить языки, наиболее распространенные в Азии или играющие ведущую роль в аспекте вклада в мировой ВВП», – отметил Бердымухамедов.

Туркменский лидер заметил, что в стране сейчас развивается трехъязычие. «В Туркменистане успешно развивается в дошкольной и школьной образовательной среде трехъязычие: изучение туркменского как государственного языка, английского как языка интеграции в глобальную экономику, русского как языка межнационального общения. С недавнего времени в практику вузовского и школьного обучения в Туркменистане введены японский и корейский языки», – заявил Бердымухамедов.

Напомним, что в 2000-е годы в Туркмении несколько десятков русско-туркменские школы были преобразованы в чисто туркменские с наличием «русских классов». В небольших населенных пунктах, где традиционно проживает значительное число русских семей (например, поселок Каахка), русские классы были ликвидированы административным путем, а дети распределены по туркменским классам.