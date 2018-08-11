В Казахстане девятилетний мальчик угнал две машины за три дня

Разбитая мальчиком угнанная “Тойота”. Фото с сайта Mgorod.kz

В городе Уральск на западе Казахстана девятилетний мальчик угнал две машины в течение трех дней. Об этом пишет «Мой город»

Первый случай угона произошел вечером 6 августа около гаражного массива в районе городского телецентра. Школьник пробрался в салон джипа «Сузуки», водитель которого оставил ключи в салоне. Угнав джип, ребенок врезался на нем в автомобиль «Лада Гранта». От столкновения никто не пострадал.

После задержания ребенка отец рассказал, что в тот вечер не заметил, как сын вышел на улицу и ушел. До этого, по его словам, он сидел и учил таблицу умножения. Отец мальчика также рассказал, что сам научил водить сына. «Он всегда был рядом и прекрасно знал, как управлять», - рассказал мужчина, у которого 32 года водительского стажа. Сам угонщик признался, что на этот поступок его подговорил друг.

Спустя три дня, 9 августа, произошел второй эпизод. На этот раз мальчик угнал фургон «Тойота», который был припаркован возле магазина в районе завода «Омега». Этот угон также закончился аварией — машина врезалась в столб. Никто не пострадал. «Я к другу зашел во двор. Мы посидели немного, выхожу, а машины нет. Возможно, машина была открыта, а вот ключи зажигания были у меня. Он завел сам каким-то образом. Замок старый разломанный в машине», - рассказал позже владелец машины. О санкциях в отношении ребенка или его родителей не сообщается.

Ранее в Казахстане уже происходили похожие инциденты. В 2015 году алматинские полицейские рассказали о 13-летнем школьнике, который за три месяца угнал 11 машин. Его родителей привлекли к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей».

В том же году 15-летний подросток в Шемонаихе угнал со станции техобслуживания джип «Хонда» и позже врезался на нем в забор, после чего автомобиль повис на дереве. Осенью прошлого года двое школьников 16 и 17 лет угнали в Алматинской области два дорогостоящих мотоцикла, взломав гараж их владельцев.