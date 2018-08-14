В Киргизии за браконьерами и насекомыми будут следить беспилотники

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Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии объявило тендер на закупку восьми беспилотных летательных аппаратов для борьбы с браконьерами и насекомыми-вредителями. Об этом 13 августа сообщило издание 24.Kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На закупку восьми дронов выделены 2,5 млн сомов ($36,5 тысячи). Летательные аппараты помогут не только обнаруживать браконьеров и вредителей, но и составлять планы местности, которые впоследствии будут использованы при работах по лесоустройству.

В феврале 2018 года в Киргизии подсчитали поголовье животных, внесенных в Красную книгу. Оказалось, что в стране остались 313 маралов, более тысячи рысей, 199 медведей, 436 беркутов, 195 тетеревов, 434 куницы, 12 тысяч горных баранов Марко Поло, 4000 тянь-шанских горных баранов и 28 горных баранов Северцева. Наибольшие опасения вызывает ситуация с дикими котами манулами. Согласно переписи, в стране сохранилось не более 20 особей этого вида.

Одним из главных вредителей в лесах Киргизии является непарный шелкопряд. С начала года в лесах были собраны яйцекладки этой бабочки общим весом 1469 килограммов. Для борьбы с шелкопрядом в лесах распыляют специальные препараты, вывешивают синичники и стимулируют развитие муравейников. Синицы и муравьи – естественные враги вредителей.