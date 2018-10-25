Независимые СМИ не поверили в опровержение сноса ботсада Ашхабада

Студенты работают в ботсаду Ашхабада. Фото с сайта Orient.tm

Независимые журналисты указали на пробелы в опровержении планов сноса ботанического сада Ашхабада, опубликованном провластными коллегами. Соответствующий материал вечером 24 октября разместило издание «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ).

Публикация о грядущем сносе ботанического сада была размещена на сайте АНТ в середине сентября, а 24 октября проправительственное издание Orient опубликовало репортаж-опровержение. В нем рассказывается, что территория ботсада закрыта для осенних работ по благоустройству. Журналисты побеседовали с директором ботсада Куватбаем Гылычмырадовым и понаблюдали за работой студентов Сельхозуниверситета, которые описаны как «бравые парни, вооруженные секаторами, лопатами, ножовками и прочими садовничьими орудиями».

АНТ указывает сразу на несколько недостатков репортажа. Во-первых, сад закрыт с апреля 2018 года, что довольно сложно объяснить «осенними работами». Во-вторых, студенты одеты в красивую спецодежду, которую обычно раздают при постановочных съемках государственных СМИ. Маловероятно, что журналисты Orient действительно застали их в таком виде совершенно случайно и неожиданно.

И главное — в репортаже не комментируется главный довод АНТ: рассказы источников о 16-й очереди застройки Ашхабада, в рамках которой, по словам источников, и предусмотрен снос южной части сада (судьба северной части до конца не определена). Работы по проекту уже начаты, весной был проведен снос множества жилых домов вдоль проспекта Махтумкули. Именно эта информация стала главным поводом для материала АНТ, но Orient на нее не обратило внимания.

Перестройка Ашхабада в последние годы регулярно обсуждается в независимых СМИ. Горожане на условиях анонимности критикуют снос жилых домов и вырубку деревьев. О странном облике города свидетельствуют и немногочисленные иностранные путешественники, которым удалось получить визу и которые при этом не связаны какими-либо обязательствами с властями. Так, российский блогер Илья Варламов в 2016 году писал: «В новом Ашхабаде нет людей. Огромные новые дома, облицованные мрамором, широкие проспекты, парки, сады, фонтаны есть, а людей нет. Ашхабад делится на две части – старый и новый город. Город живых и город мертвых». По словам Варламова, в перестроенной центральной части города фактически нет прохожих, а его самого полицейский пытался прогнать с улицы, поясняя, что «люди делами занимаются, а не ходят».