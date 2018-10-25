Газовая автозаправка в Киргизии. Фото с сайта 24.kg

На заправках в Киргизии возник дефицит автомобильного газа. Об этом 25 октября сообщило издание Sputnik

По словам автомобилистов, с которыми побеседовали журналисты, на большинстве заправок газа нет уже несколько дней. Журналисты обратились за комментариями в компанию «Газпромнефть-Азия». Там пояснили, что на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошла авария, из-за чего поставки газа прервались. Сейчас последствия аварии уже устранены, отгрузка топлива начнется на этой неделе. В Киргизию газ будет доставлен к началу ноября. Пока же этот вид топлива можно найти только на четырех заправках «Газпрома» в Бишкеке.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии Улан Кулов рассказал журналистам, что на нефтеперерабатывающем заводе «Джунда» в городе Кара-Балта месяц назад начался ремонт. По мнению Кулова, это могло повлиять на поставки газа, хотя точных причин дефицита он не знает. «Газпром» и «Джунда» — два из трех поставщиков автомобильного газа в Киргизии. Помимо этих двух источников, страна получает газ из Казахстана.

Многие автомобилисты устанавливают на машины дополнительное оборудование для использования газа, потому что этот вид топлива стоит гораздо дешевле бензина. Впрочем, отсутствие газа на заправках не означает, что автомобилисты не могут передвигаться. Бензобак на машинах сохраняется, и при дефиците газа водители могут заправляться бензином.

Предыдущий «газовый кризис» возник в Киргизии в 2016 году. Тогда Россия и Казахстан по различным внутренним причинам резко сократили поставки газа в Киргизию, а завод «Джунда» закрылся на ремонт. В результате цены на этот вид топлива выросли на 90%.