Узбекистанцам разрешили прописываться в Ташкенте при покупке любого жилья в новостройке

Ташкентские новостройки. Фото с сайта Gazeta.uz

Граждане Узбекистана смогут получать постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройках. Эти изменения в положение о порядке постоянной прописки утвердило правительство Узбекистана 22 октября, сообщает Norma.Uz

В то же время для иностранцев и лиц без гражданства, прописанных в других регионах Узбекистана или получивших вид на жительство, цена выросла. Им разрешено покупать недвижимость в новостройках стоимостью не менее 3300 минимальных размеров зарплаты (свыше 669 млн сумов или $81,5 тысячи) и только по безналичному расчету. Впоследствии они смогут подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области как собственники жилого помещения.

До 2017 года получить прописку в узбекской столице не столичному жителю было практически невозможно. В 2017 году правительство упростило порядок получения постоянной прописки, уменьшив количество требуемых для этого документов, и разрешило прописывать в Ташкенте иногородних или иностранцев, которые покупают в городе новое жилье.

При этом были установлены суммы инвестиций в новостройки, при которых обеспечивается прописка — не менее 2500 минимальных размеров зарплаты для граждан республики и около $150 тысяч для иностранцев. В январе 2018 года стоимость для последних снизили до 600 млн сумов ($73,7 тысячи).

Под новостройками подразумевается жилье, принятое в эксплуатацию не более трех лет назад.

«Норма.Uz» уточняет, что в отличие от проекта постановления правительства, подготовленного Министерством юстиции в феврале 2018 года, принятый документ не разрешил приобретать жилье без прописки на вторичном рынке. Порядок расчетов за жилье через банковские счета также сохранился, хотя его предлагалось отменить.