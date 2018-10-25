25 Октябрь 2018

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Новости Центральной Азии

Узбекистанцам разрешили прописываться в Ташкенте при покупке любого жилья в новостройке

Ташкентские новостройки. Фото с сайта Gazeta.uz
Граждане Узбекистана смогут получать постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области при покупке жилья любой стоимости в новостройках. Эти изменения в положение о порядке постоянной прописки утвердило правительство Узбекистана 22 октября, сообщает Norma.Uz.

В то же время для иностранцев и лиц без гражданства, прописанных в других регионах Узбекистана или получивших вид на жительство, цена выросла. Им разрешено покупать недвижимость в новостройках стоимостью не менее 3300 минимальных размеров зарплаты (свыше 669 млн сумов или $81,5 тысячи) и только по безналичному расчету. Впоследствии они смогут подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области как собственники жилого помещения.

До 2017 года получить прописку в узбекской столице не столичному жителю было практически невозможно. В 2017 году правительство упростило порядок получения постоянной прописки, уменьшив количество требуемых для этого документов, и разрешило прописывать в Ташкенте иногородних или иностранцев, которые покупают в городе новое жилье.

При этом были установлены суммы инвестиций в новостройки, при которых обеспечивается прописка — не менее 2500 минимальных размеров зарплаты для граждан республики и около $150 тысяч для иностранцев. В январе 2018 года стоимость для последних снизили до 600 млн сумов ($73,7 тысячи).

Под новостройками подразумевается жилье, принятое в эксплуатацию не более трех лет назад.

«Норма.Uz» уточняет, что в отличие от проекта постановления правительства, подготовленного Министерством юстиции в феврале 2018 года, принятый документ не разрешил приобретать жилье без прописки на вторичном рынке. Порядок расчетов за жилье через банковские счета также сохранился, хотя его предлагалось отменить.

Международное информационное агентство «Фергана»

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