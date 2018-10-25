Гурбангулы Бердымухамедов приказал переделать памятник Туркменбаши под Ашхабадом
Правительственное агентство опубликовало отчет о зарядке и велопрогулке главы государства. Сообщается, что велокросс завершился у начала Тропы здоровья в предгорье Копетдага. Именно там президент встретился с мэром и отдал ему поручения по изменению дизайна установленного в этих местах памятника Туркменбаши. Также Бердымухамедов приказал выбрать новое место для государственного герба, который «должен быть виден издалека».
Точно неизвестно, о каком именно памятнике и гербе идет речь. Но, по данным открытых источников, в парке в окрестностях Тропы здоровья расположена беломраморная статуя Туркменбаши. Она установлена на ступеньках и обрамлена колоннами, а центром композиции является флагшток с флагом Туркменистана. Беломраморный Ниязов держит в правой руке блокнот или небольшую книгу, а отпечаток левой руки он только что оставил на камне, который тоже является частью композиции.
Впрочем, с канатной дороги неподалеку от Тропы здоровья виден и самый знаменитый памятник Туркменбаши — позолоченная статуя, поворачивающаяся вслед за солнцем. Изначально статуя стояла в центре Ашхабада, но после прихода к власти Бердымухамедова ее перенесли на окраину.
Строительство Тропы здоровья началось по распоряжению Ниязова в 1999 году, а уже 2 января 2000 года состоялось ее торжественное открытие. Изначально длина тропы составляла восемь километров. По одним данным, в день открытия Ниязов вместе со всеми министрами прошел этот маршрут, по другим данным — идти пешком пришлось только министрам, а Ниязов добрался до вершины на вертолете. Позднее тропу удлинили на 28 километров. Иногда тропу называют «Сердар ёлы». «Сердар» по-туркменски означает «вождь». Это не только один из второстепенных титулов покойного Ниязова, но и паспортное имя родившегося в 1981 году сына Бердымухамедова, которого называют возможным преемником отца.