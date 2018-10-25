Гурбангулы Бердымухамедов приказал переделать памятник Туркменбаши под Ашхабадом

Памятник Сапармурату Ниязову в предгорьях Копетдага. Фото с сайта Shanin.tourbina.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил мэру Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву изменить дизайн памятника первому президенту Сапармурату Ниязову (Туркменбаши) на Тропе здоровья под Ашхабадом. Об этом 25 октября сообщило агентство «Туркменистан сегодня»

Правительственное агентство опубликовало отчет о зарядке и велопрогулке главы государства. Сообщается, что велокросс завершился у начала Тропы здоровья в предгорье Копетдага. Именно там президент встретился с мэром и отдал ему поручения по изменению дизайна установленного в этих местах памятника Туркменбаши. Также Бердымухамедов приказал выбрать новое место для государственного герба, который «должен быть виден издалека».

Точно неизвестно, о каком именно памятнике и гербе идет речь. Но, по данным открытых источников, в парке в окрестностях Тропы здоровья расположена беломраморная статуя Туркменбаши. Она установлена на ступеньках и обрамлена колоннами, а центром композиции является флагшток с флагом Туркменистана. Беломраморный Ниязов держит в правой руке блокнот или небольшую книгу, а отпечаток левой руки он только что оставил на камне, который тоже является частью композиции.

Впрочем, с канатной дороги неподалеку от Тропы здоровья виден и самый знаменитый памятник Туркменбаши — позолоченная статуя, поворачивающаяся вслед за солнцем. Изначально статуя стояла в центре Ашхабада, но после прихода к власти Бердымухамедова ее перенесли на окраину.

Строительство Тропы здоровья началось по распоряжению Ниязова в 1999 году, а уже 2 января 2000 года состоялось ее торжественное открытие. Изначально длина тропы составляла восемь километров. По одним данным, в день открытия Ниязов вместе со всеми министрами прошел этот маршрут, по другим данным — идти пешком пришлось только министрам, а Ниязов добрался до вершины на вертолете. Позднее тропу удлинили на 28 километров. Иногда тропу называют «Сердар ёлы». «Сердар» по-туркменски означает «вождь». Это не только один из второстепенных титулов покойного Ниязова, но и паспортное имя родившегося в 1981 году сына Бердымухамедова, которого называют возможным преемником отца.