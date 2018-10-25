Сотрудников колледжа в Коканде заподозрили в изнасиловании студенток

Здание Кокандского колледжа легкой промышленности. Фото с сайта Ozodlik.org

В городе Коканде Ферганской области Узбекистана несколько сотрудников Кокандского профессионального колледжа легкой промышленности и педагогики задержаны по подозрению в изнасиловании нескольких студенток, сообщает «Turon24» со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве региона.

Девушки, обучающиеся в колледже, проходят гинекологическое обследование. По словам собеседника, «около 80% из них стали жертвами изнасилования».

По данным источника радио «Озодлик» в колледже, среди задержанных — директор, двое его заместителей, главный бухгалтер, пятеро воспитателей и охранник. Уточняется, что директор задержан по подозрению в растрате и злоупотреблении служебным положением, а его водитель и охранник колледжа, а также лидер молодежи и психолог — по обвинению в сексуальном насилии. При этом все, кроме директора, на время следствия отпущены под залог.

Городская прокуратура провела в колледже проверки 15-20 октября. Причиной стала беременность 16-летней студентки. Во время массового опроса 24 сентября несколько студенток на условиях анонимности сообщили о случаях изнасилования. Преподавателей и других сотрудников колледжа вызвали на допрос.

Дела возбуждены по статьям 118 («Изнасилование»), 119 («Удовлетворение половой потребности в противоестественной форме»), 129 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса Узбекистана.

Один из анонимных источников «Озодлика» в колледже утверждает, что следователи, допрашивавшие подозреваемых, в течение трех дней подвергали их пыткам, в результате охранник и водитель директора были госпитализированы. «Они [милиционеры] издевались над лидером молодежи и вынудили его признать свою вину в изнасилованиях студенток», — сказал сотрудник.

По данным СМИ, в настоящее время более 80 сотрудников колледжа не выходят на работу, их попросили написать заявления об увольнении. Управление среднеспециального и профессионального образования Ферганской области направило в колледж преподавателей из других учебных заведений.

Ранее похожий скандал произошел в Ферганской области — в Доме милосердия №1 города Маргилана. Помимо изнасилований, руководители и сотрудники детдома обвинялись по восьми статьям, в том числе в хищении денег, выделенных детдому государством и международными организациями, и в физическом насилии над воспитанниками. В августе 2018 года замдиректора детдома был приговорен к 16 годам за изнасилование несовершеннолетнего. Другой фигурант сел за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, и по другим статьям Уголовного кодекса.