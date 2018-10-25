США оказались одним из главных инвесторов экономики Казахстана

Вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс. Фото с сайта Zakon.kz

Американские компании вложили в экономику Казахстана более $40 млрд. Об этом 25 октября заявил первый вице-премьер республики Аскар Мамин.

«США являются одним из ведущих инвесторов в Казахстане», — подчеркнул Мамин, выступая на форуме, на котором казахстанские предприниматели встречались с представителями американской торговой миссии, возглавляемой министром торговли США Уилбором Россом.

Мамин подчеркнул успешное взаимодействие с крупными американскими компаниями, включая Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton, в развитии энергетики, машиностроения, перерабатывающей отрасли, добывающего сектора.

Первый вице-премьер отметил, что совместное заявление, принятое главами США и Казахстана в январе текущего года во время визита президента республики Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, и достигнутые на высшем уровне договоренности позволяют существенно расширить и углубить стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям взаимодействия.

В ходе январского визита были заключены торговые и инвестиционные соглашения на сумму около $7 млрд. Договоренности направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.

В свою очередь Уилбур Росс заявил, что США намерены продолжить диверсифицировать направления сотрудничества с Казахстаном. Министр отметил, что США намерены вкладываться в развитие инфраструктуры, переработки, машиностроения, агропромышленного комплекса, и целого ряда других высокотехнологичных отраслей в Казахстане. Также США намереваются наращивать торговлю услугами как механизм повышения занятости и объема добавленной стоимости в экономиках двух стран.

Росс подчеркнул важность дальнейшей реализации соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и США по принципу «открытого неба». Документ подразумевает снятие ограничений на полеты между городами двух стран, что позволит значительно нарастить объемы пассажиро- и грузопотока уже в ближайшее время.

Отмечалось, что Казахстан является в Центральной Азии страной с наиболее рыночно-ориентированной экономикой. На республику приходится 70% всего ВВП и 80% общего притока иностранных инвестиций в регион. ВВП страны вырос на 4,1% по состоянию на сентябрь 2018 года и, как ожидается, продолжит свой рост в среднесрочной перспективе. Внешняя торговля за 8 месяцев 2018 года выросла на 22%. Ожидается, что объем внешней торговли в этом году приблизится к отметке $100 млрд, при этом экспорт составит 65% от общего товарооборота.

В Казахстане ведут бизнес 24 тысячи компаний с иностранным участием. Свыше 700 из них созданы в сотрудничестве с американскими компаниями.

Форум состоялся 25 октября в Астане при поддержке американо-казахстанской бизнес-ассоциации. В работе форума приняли участие более 100 компаний двух стран. По словам Мамина, правительство Казахстана рассматривает визит американской торговой миссии как неотъемлемую часть практической реализации договоренностей лидеров двух государств.

Официальный визит Назарбаева в США прошел с 16 по 18 января 2018 года. Назарбаев стал первым президентом стран Центральной Азии, который встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По мнению самого Назарбаева, это означает, что он в какой-то степени представлял на этой встрече весь регион. Он подчеркнул, что на протяжении всего периода независимости Казахстан является другом США.

В марте 2018 года Казахстан заявил о намерении открыть порты Курык и Актау на Каспийском море для американских военных грузов, направляемых в Афганистан. В апреле Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана ратифицировал этот протокол.