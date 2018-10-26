Пятерых жителей Киргизии покусал бешеный волк

Убитый сельчанами волк. Фото с сайта Turmush.kg

В Баткенской области Киргизии бешеный волк покусал пятерых человек. Об этом 25 октября сообщило издание 24.Kg со ссылкой на региональное управление Минздрава.

В министерстве рассказали, что волк, напавший на людей, был застрелен. Все пятеро пострадавших находятся в больнице и получают необходимые прививки. Голову животного направили в город Ош на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили, что волк был заражен бешенством.

Издание Turmush 25 октября опубликовало заметку о нападении двух волков на село в Баткенской области, однако неясно, идет ли речь о том самом случае, что описан Минздравом. По информации издания, рано утром 23 октября два волка спустились с гор в село Кара-Жыгач Кадамжайского района и начали нападать на людей и собак. Одного волка сельчане смогли закрыть в клетке в одном из дворов, а потом насмерть забили палками. Для отстрела второго волка, а также укушенных им собак Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий привлек местных охотников. Четверо пострадавших граждан госпитализированы в Кызыл-Кийскую городскую больницу.

Ранее Turmush сообщал о другом случае нападения диких животных на человека в Баткенской области. Вечером 4 октября житель села Боз-Адыр Баткенского района Мунарбек Мамазияев возвращался домой с работы. На него напала стая животных, предположительно, шакалов. Он начал отбиваться и убил одного из зверей, проломив ногой голову. После этого стая разбежалась.

В середине сентября в больнице города Оша умер от бешенства студент из Баткенской области. Юноша успел рассказать, что пять месяцев назад его укусила собака, но к врачам он не обращался и прививок не получал. 13 сентября он был госпитализирован, а 15 сентября скончался. На стадии появления симптомов бешенство практически полностью неизлечимо. Лишь в 2005 году был зарегистрирован первый в мире клинически подтвержденный случай излечения человека от бешенства. За 2005-2012 годы по той же схеме пытались вылечить еще 37 человек, выжили пятеро из них.