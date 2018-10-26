Туркменских женщин попросили не позорить свою страну за границей

Зал вылета аэропорта Ашхабада. Фото с сайта Azathabar.com

В аэропорту Ашхабада с гражданами, вылетающими в Стамбул, провели профилактическую беседу. Об этом 25 октября сообщило радио «Азатлык»

Несколько пассажиров рейса номер 921 Ашхабад-Стамбул, вылетевшего 10 октября, рассказали журналистам о новой форме взаимодействия властей Туркменистана с мигрантами. По словам пассажиров, сотрудники миграционной службы и двое людей в штатском попросили их не нарушать за границей законы и не контактировать с незаконными формированиями. К женщинам обратились особо, порекомендовав «не позорить страну».

Обстоятельства беседы испугали мигрантов, которые ранее не сталкивались с подобным. Перед началом разговора сотрудники миграционной службы потребовали, чтобы пассажиры выстроились в ряд, убрали телефоны и держали руки на виду. Зато сами они снимали беседу на телефон. Заявив, что они не верят в официально заявленные пассажирами причины отъезда, такие как учеба, сотрудники миграционной службы подчеркнули, что знают — большинство граждан едут за границу, чтобы работать.

Ранее источники независимых СМИ не сообщали о подобных беседах туркменских чиновников с отъезжающими. Пока неизвестно, это был разовый случай или теперь станет распространенной практикой.

До сих пор в Туркменистане практиковалась другая форма «работы с мигрантами» — многих людей просто не выпускали за рубеж без объяснения причин. О последнем таком случае сообщалось несколько дней назад. Гражданка Туркменистана, проживающая в Турции, рассказала, что 22 октября в аэропорту Ашхабада не пустили на стамбульский рейс ее дочь, сына и двух несовершеннолетних внуков. Семья с весны готовила документы, в том числе на выезд детей. Они собрали все необходимые бумаги, но в аэропорту им сказали ехать на родину в Лебап и получить там некое «разрешение». О каком документе идет речь и в каком органе его надо взять, несостоявшимся мигрантам не объяснили.

Официально власти Туркменистана отрицают как саму массовую миграцию, так и экономический кризис, ставший ее причиной. По официальной версии, в стране царит «эпоха могущества и счастья».