Минтруд Киргизии после скандала возглавил бывший кандидат в президенты

Улугбек Кочкоров. Фото с сайта Gov.kg

Министром труда и социального развития Киргизии назначен бывший кандидат в президенты Улукбек Кочкоров. Об этом 25 октября сообщило издание Kloop

Кандидата на пост министра предложил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. За него проголосовали члены Жогорку Кенеша (парламента), после чего президент Сооронбай Жээнбеков утвердил Кочкорова в должности.

Кочкоров был соперником Сооронбая Жээнбекова на выборах в 2017 году. Он возглавляет партию «Жаны доор», в прошлом был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт», работал в Госкомитете нацбезопасности и Госкомитете по налогам и сборам.

Прежний министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова вместе с тремя заместительницами была уволена на фоне скандала, начавшегося из-за поведения одной из заместительниц, Зууракан Каденовой. Чиновница устроила дебош в самолете Сеул-Бишкек и была снята с рейса. После этого в Жогорку Кенеше был поднят вопрос о том, что Исакунова и ее заместительницы вообще слишком часто летают за рубеж за счет бюджета. Скандал привел также к конфликту между послом Киргизии в Южной Корее и руководством МИД. В итоге глава МИДа Эрлан Абдылдаев был уволен, а посол попросил убежища в одной из зарубежных стран (в какой именно, не уточняется).