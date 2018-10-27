Министерство обороны Афганистана оценило число боевиков в стране

Боевики движения «Талибан», решившие сдаться властям. Фото AFP

В Афганистане действуют более 50 тысяч боевиков, они представляют 21 террористическую организацию. Об этом, как сообщает Bakhtar News , заявил заместитель министра обороны Хилалуддин Хилат, выступая на форуме по безопасности в Пекине.

Представитель министерства отметил, что Афганистан превратился в зону соперничества между различными группировками, которые борются за влияние в регионе. Среди действующих в стране боевиков, по его данным, около 8000 представляют международные террористические организации.

Крупнейшей группировкой является «Талибан», располагающий силами в 38 тысяч человек. За ней следует группировка Хаккани — формирование, основанное полевым командиром Джалалуддином Хаккани (11 тысяч человек). Замминистра, как передает ТАСС, отметил, что в последнее время в стране усиливается террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная террористическая организация ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) , которую среди прочего пополняют выходцы из «Аль-Каиды».

Численность боевиков ИГ составляет около 2000 человек. Большинство — выходцы из Пакистана, около 6%, по его данным, составляют узбеки, около 4% — чеченцы.

Хилат также добавил, что некоторые государства оказывают поддержку талибам, рассматривая их как противовес ИГ. «По данным нашей разведки, некоторые страны обеспокоены усилением ИГ, поэтому они оказывают поддержку «Талибану», так как они полагают, что это хорошая террористическая организация», — заявил он. О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил (ранее США неоднократно обвиняли Россию в военной и финансовой поддержке талибов, официально эти обвинения отвергались).

Движение «Талибан» правило Афганистаном во второй половине 1990-х годов. Его правление было прекращено в результате военной кампании, организованной США после терактов 11 сентября 2001 года. Однако талибы по-прежнему контролируют значительную часть территории страны. На подконтрольных им территориях действуют параллельные структуры власти. Сторонники движения участвуют в столкновениях с правительственными войсками и устраивают теракты, жертвами которых становятся как представители силовых структур, так и гражданские лица.