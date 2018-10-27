Жительницу Худжанда оштрафовали на $530 за день рождения в ресторане

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Жительница города Худжанда Азиза Бободжонова была оштрафована за то, что отпраздновала день рождения в ресторане в компании подруг. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана.

В ведомстве заявили, что в сентябре, пожелав отметить свое 25-летие, Бободжонова пригласила в ресторан шесть подруг. Ее обвинили в нарушении закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который предписывает отмечать дни рождения только в кругу семьи. Суд назначил Бободжоновой штраф в 5 тысяч сомони (около $530).

Официальные ограничения на проведение обрядов, праздничных и траурных мероприятий в Таджикистане были введены в середине 2000-х годов. Позднее список запретов расширялся. Закон об упорядочении традиций, в частности, ограничил число гостей на свадьбе и автомобилей в свадебном кортеже. Он также ограничил время торжественных мероприятий в ресторанах и запретил традицию осыпать участников деньгами.

Власти запретили многие популярные в народе церемонии, например, празднование 40 дней ребенка. Также был запрещен забой скота по случаю ряда траурных мероприятий.

Власти заявляют, что цель запретов — освобождение людей от лишних расходов. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. В 2017 году были оштрафованы десятки предпринимателей и чиновников, сумма штрафов составила 2,1 миллиона сомони (около $220 тысяч).